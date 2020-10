Moderna anuncia que su vacuna genera inmunidad en personas de edad avanzada

Con los números que no ceden en la continua lucha contra el coronavirus, el mundo ve en una vacuna su más grande esperanza para hacer frente a esta pandemia. Si bien en el mundo se encuentran varias vacunas trabajándose a la vez para conseguir una eficaz y segura, el laboratorio Moderna de Estados Unidos ha anunciado un significativo avance. Un ensayo de fase 1, de una vacuna de ARNm en fase de investigación para prevenir el Covid-19, ha demostrado que la dosis genera una gran respuesta inmunológica en adultos mayores.

MÁS NOTICIAS CÓMO ÉSTA:

El primer crucero en las islas griegas desde la cuarentena, detenido por 12 casos positivos

El hombre de 102 años que sobrevivió a la gripe española y ahora al Covid-19

La fase 1 de esta vacuna experimental, ARNm-1273, que ha sido desarrollada por los investigadores del NAIAID, en conjunto con el laboratorio de Moderna, comenzó su ensayo el pasado 16 de marzo. Al pasar su primer mes de aplicaciones a voluntarios, este proyecto se amplió para incluir a los adultos mayores, reclutando así a 40 voluntarios sanos, 20 de ellos, de 56 a 70 años, mientras que el resto de los adultos, fueron mayores a los 71 años. Este grupo de personas mayores se ha caracterizado por ser más vulnerable a las complicaciones del Covid-19, por lo cual, su participación en la vacunación se ha vuelto vital, es decir, el ensayo busca entender así, cómo la vacuna puede afectarlos, además, de ser una forma en la cual se podrá medir su seguridad y eficacia.

Proceso de aplicación a adultos mayores

A mediados de abril, diez voluntarios de cada grupo de edad recibieron una dosis menor al de la vacuna, de 25 ug, mientras que los otros diez voluntarios de cada grupo de edad recibieron una dosis mayor, de 100 ug. Pasado un mes de la aplicación los cuarenta voluntarios, recibieron una segunda dosis con la misma cantidad que recibieron en su primera y de la misma vacuna. Desde entonces, los cuarenta voluntarios de edades avanzadas han permanecido en constantes visitas hospitalarias, donde han recibido seguimiento puntual de cualquiera de sus reacciones, esto con el objetivo de evaluar la seguridad de la vacuna.

Según la revista científica New England Journal of Medicine, los resultados de este avanzado ensayo mostraron que la vacuna fue bien tolerada por este grupo de adultos mayores. Aunque alg​uno​ que otro presentó algunas reacciones como fiebre y fatiga, los investigadores concluyeron que los efectos secundarios no son significativos. Lo que encendió las alarmas de la esperanza en este proyecto, ha sido la muy buena respuesta inmunológica que este grupo de voluntarios mostró, tanto como la que presentó un grupo de jóvenes en este mismo procedimiento, es decir, la sangre de ambos grupos de voluntarios vacunados contenía robustos anticuerpos aglutinantes y neutralizantes del SARS-CoV-2.

Hasta el momento se sabe que este estudio seguirá bajo un procedimiento de observación, con el objetivo de vigilar los efectos que esta vacuna podría tener a largo plazo, tras su segunda dosis.