La ley que se ha creado tras las fotografías del accidente de Kobe Bryant

Los últimos meses han sido especialmente difíciles para Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, quien recientemente ha tenido que realizar varias acciones en defensa de su familia. Sin embargo, una nueva modificación en la legislación estadounidense, podría significar una pequeña victoria en este duro caminar. Recordemos que fue hace pocas semanas, cuando la viuda del exjugador de la NBA, hizo oficial una demanda en contra del alguacil de Los Ángeles, Alex Villanueva, y 8 agentes que formaron parte de las primeras investigaciones en el terrible caso del accidente aéreo en el que perdieron la vida Kobe y su hija Gianna, de 13 años edad, argumentando que el alguacil y su equipo causaron daño emocional al, presuntamente capturar imágenes del lugar de los hechos.

MÁS NOTICIAS CÓMO ÉSTA:

Tras la polémica con su mamá, Vanessa Bryant comparte un poderoso mensaje

La heroica reacción de Joe Montana cuando una mujer intentó secuestrar a su nieto

Este lunes, Gavin Newsom, gobernador del estado de California, firmó una ley en la que se prohíbe este tipo de prácticas, es decir, ahora se convierte en un delito que los socorristas tomen fotografías no autorizadas de personas fallecidas en la escena de un accidente o crimen. Una legislación impulsada por el accidente de helicóptero del 26 de enero en el que murió Kobe Bryant, su hija Gianna y otras ocho personas más, ley que entrará en vigor a partir del 01 de enero del 2021.

De acuerdo con TMZ, que dio a conocer la denuncia, la viuda de Kobe, expresó que Villanueva y los ocho agentes le causaron daño emocional al, presuntamente, difundir imágenes del trágico accidente aéreo aquella fatídica mañana del 26 de enero: “No menos de 8 oficiales del alguacil en el lugar del accidente, sacaron sus teléfonos celulares personales y tomaron fotos de los niños, padres y entrenadores muertos. Los oficiales tomaron estas fotos para su propia gratificación personal”, explicaba Vanessa en la demanda.

Ante lo sucedido, el alguacil de Los Ángeles, reconoció la existencia de dichas imágenes, las cuales ordenó destruir, algo que Vanessa ha tomado como carente de ética: “no tomó ninguna de las medidas que tomaría un supervisor razonable (y mucho menos un investigador profesional altamente capacitado) para evitar la difusión de fotos dañinas. No puede descartarse que las fotos salgan a la Luz en internet”, comentó la viuda de Kobe. Para evitar que vuelva a suceder algo parecido, quien desobedezca el nuevo cambio en la legislación estadounidense, es decir, quien no cumpla con la ley que considera un delito hacer fotografías en el lugar de un accidente para cualquier otra cosa que no sea un propósito oficial, será acreedor a una multa de 1,000 dólares (alrededor de 22,103 pesos mexicanos).