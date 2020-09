La mujer embarazada que salvó a su marido de las fauces de un tiburón ‘sin pensarlo’

Los verdaderos héroes, muchas veces, no llevan capas. Y si no lo crees es porque no has escuchado la historia de Margot Dukes-Eddy y su esposo, Andrew Eddy. La pareja se encontraba navegando con su familia cuando Eddy decidió bajar del bote para snorkelear, sin imaginar que un tiburón estaba al acecho. El animal se prendó del hombro de Eddy y en cuestión de segundos, la sangre ya pintaba el mar a su alrededor. Sin pensarlo dos veces, tal como describe el reporte de policía, Margot -que se encuentra embarazada- brincó al mar y jaló a su marido hasta ponerlo a salvo en el bote. Eddy tuvo que ser llevado en helicóptero a un hospital cercano con lesiones importantes, pero gracias a su mujer, este paseo no terminó en una verdadera desgracia.

“Dukes vio la aleta del tiburón y luego sangre llenar el agua”, se lee en el reporte de la Monroe County Sheriff Office que fue conseguido por el Miami Herald, “Dukes, sin pensarlo, se aventó al agua y jaló a Eddy a la seguridad del bote”. El reporte policial describe la mordida que sufrió Eddy como severa, pero gracias a la rápida reacción de Margot, a su llegada a la playa, ya se encontraba esperándolos un equipo de profesionales para atenderlo. Desde ahí se voló al joven esposo de 30 años al Ryder Trauma Center en el Miami’s Jackson Memorial Hospital, desde donde la familia ha solicitado privacidad, a través de un vocero.

Una situación poco común en esta zona

Se cree que detrás del ataque pudo haber estado un tiburón sarda que fue visto en la zona horas antes. Pudiendo medir hasta 3.4 metros, come todo tipo de animales -incluso otros tiburones- y suele ser una amenaza para el humano, porque caza en los lugares donde usualmente se puede nadar. La pareja se encontraba acompañada por la familia de Margot al momento del ataque y a decir de las imágenes en su perfil de Facebook, la joven empresaria tiene experiencia cuando de deportes acuáticos se trata.

“Ésta fue una crisis médica muy poco común en Florida Keys, pero todos apoyaron -incluyendo aquellos testigos en el bote hasta los contactos de emergencia del 911- para asegurar que la víctima recibiera tratamiento para salvar su vida”, dijo a través de un comunicado el Sheriff Ramsay. Tal como ha explicado el Sheriff, éste caso es poco común en la zona, con apenas 17 ataques de tiburón registrados en ese lugar desde 1882.