La función del iPhone que te va a avisar si te están espiando

Es momento de que te despidas de tu agente del FBI asignado -o por lo menos en la broma que corre en las redes sociales sobre este tema-, pues el nuevo sistema operativo iOS 14 te avisará si alguien te está espiando. La actualización que se dio a conocer esta semana y que estará disponible en los próximos días muestra un pequeño punto anaranjado en el extremo derecho que te deja saber cuando tu micrófono ha sido activado y en verde cuando tu cámara ha sido encendida. Podrías pensar que esta medida es un poco extrema, pero no puedes negar que en más de una ocasión cuando estás hablando de algo, inmediatamente después te aparece un anuncio de eso en tus redes sociales, por lo que no suena descabellado que se haya trabajado en una tecnología para alertarte cuando alguien te está escuchando.

No ha sorprendido que en las modificaciones del sistema operativo, la empresa se haya enfocado en la protección de la privacidad, sobre todo debido a las aplicaciones que monitorean a sus usuarios. “La privacidad es un derecho humano fundamental y en el centro de todo lo que hacemos. Es por eso que con iOS 14, estamos dándote más control sobre la información que compartes y más transparencia en cómo es usada”, se lee en el sitio de Apple.

Una vez que veas uno de los dos indicadores encendidos, podrás revisar en el Centro de Control qué aplicación ha sido la que hizo uso de tu cámara y micrófono, para que puedas controlar los permisos que le has dado. También en App Store se te dará un resumen de las prácticas de privacidad de cada app para que las conozcas desde que la descargas.

Más novedades

Por supuesto, ésta es solo una de las novedades de la actualización, pues del adelanto dado por Apple lo que más ha llamado la atención es el nuevo diseño que tendrá la pantalla inicial. Los widgets han sido renovados de forma total para que puedas obtener más información justamente al entrar, todo esto con un diseño adaptable a tus necesidades para que tú elijas la posición y el tamaño de cada uno de ellos. La nueva biblioteca de apps también tiene un diseño especial para organizarse por categoría.

Otra buena nueva es que las notificaciones de llamada ya no tomarán la pantalla completa -para que puedas ignorarla sin dejar de ver lo que estás haciendo-. Ya no tendrás que pausar una videollamada o dejar de ver un video para abrir otra aplicación, una pantalla miniatura te acompañará en tu recorrido. Este nuevo sistema tiene ya incluida una app de traducción, para que no tengas que descargar una alterna y los mapas estarán mejorados y contarán con guías ya prestablecidas a lugares populares.