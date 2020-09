El gran enigma de la reinfección

Con alrededor de 29,386,463 casos de contagios, y un poco más de 930,589 fallecidos, el mundo continúa haciendo frente a la pandemia por coronavirus, razón por la que todos los países siguen en vilo a la espera de una vacuna que pueda ayudar a combatir el virus. Mientras ayer, España anunciaba la buena nueva de la farmacéutica Jannsen, quien había iniciado sus primeros ensayos clínicos, hoy, la notificación de cuatro casos de reinfectados, ha causado gran conmoción en aquel país. Actualmente, España, uno de los países que a principios de la pandemia fue de los más golpeados, cuenta con 603,167 infectados y al menos 30,004 víctimas mortales, y ahora se enfrenta al caso de 4 personas que han vuelto a resultar contagiadas.

Qué ha pasado

Tal como ha pasado en algunos países, España ahora reporta sus primeros cuatro reinfectados, un total misterio todavía para los expertos. Hasta el momento se ha logrado saber que, de los cuatro casos de reinfectados, uno de ellos es médico del Hospital de Palamós, el cual ha sido ingresado en terapia intensiva del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona en Barcelona, debido a que su situación empeoró esta segunda vez, sin embargo, su pronóstico es bueno, el doctor se encuentra en recuperación, como lo informó Bonaventura Clotet, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas a la emisora RAC1 de España, agregando que, los otros tres casos de Covid-19 son de carácter leve. Estos cuatro casos de ​re​infectados que se contagiaron el pasado mes de marzo y han vuelto a contraer el virus, se suman a otros casos ya reportados en Holanda, Hong Kong y Bélgica, entre otros países.

Tras un estudio epidemiológico aplicado al doctor reinfectado, todo indica a que, el médico contrajo el virus mientras se encontraba de vacaciones, sin embargo, no se ha descartado las pruebas en el personal del hospital donde reside. Según los expertos, la reinfección es posible dependiendo de la cantidad de anticuerpos que se tenga, por eso es importante que no se baje la guardia, puesto que, ciertas personas que han superado la enfermedad pero contienen poca cantidad de anticuerpos podrían no estar del todo protegidos. Es importante que el mundo siga aplicando las medidas de protección sugeridas.

El primer caso de reinfección en el mundo se detectó en Hong Kong, en un joven que había viajado a España, seguido por el caso de una mujer belga y un hombre mayor en Holanda, en estos tres casos los síntomas fueron menores a la primera vez que enfermaron. Sin embargo, no todos los casos han sido así, puesto que, un hombre en Nevada en Estados Unidos, su reinfección le generó síntomas más graves que la primera vez que contrajo el virus.