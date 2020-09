Se da un prometedor hallazgo científico en contra del coronavirus

Pasan los meses y el mundo sigue en espera de una luz al final del túnel en la lucha contra el coronavirus. En este momento, una vacuna sigue siendo la más grande esperanza para poder retomar el rumbo habitual de la sociedad, con los estudios clínicos más avanzados ya en su tercera fase de pruebas antes de poder comenzar el proceso necesario para poderse en marcha. Mientras esto se tomará algunas semanas todavía, científicos en la University of Pittsburgh School of Medicine han anunciado un prometedor descubrimiento que dejaría al descubierto una nueva forma de combatir al Covid-19.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Después de todas las dudas, la vacuna rusa podría ser efectiva

Fundación Carlos Slim y AstraZeneca anuncian colaboración para suministrar la vacuna contra el Covid-19 en Latinoamérica

La explicación no es sencilla, pero los resultados se muestran prometedores para combatir y prevenir las infecciones por SARS-CoV-2. Lo que han hecho en el laboratorio es aislar una minúscula molécula biológica que completa y específicamente neutraliza el virus que causa el Covid-19. Este anticuerpo es 10 veces más pequeño que uno típico -lo que ha sido clave para su éxito, en una investigación de 100 mil millones de opciones- y ha sido utilizado para la construcción de una medicina que tendría el potencial terapéutico y profiláctico contra el SARS-CoV-2, según ha explicado la institución a través de su sitio de internet.

Debido al tamaño de la molécula, se cree que el medicamento podría ser mejor administrado a través de la inhalación, pues incluso en las cantidades más bajas de la molécula se encuentra la misma reacción, aunque esto es algo que se encuentran estudiando en estos momentos. De momento, una compañía creada por la universidad ya cuenta con la licencia para la producción del medicamento.

La vacuna de AstraZeneca comienza su última etapa de pruebas

Prevención y tratamiento

Ha sido por medio de la publicación Cell que se ha dado a conocer que la medicina denominada Ab8 ha resultado altamente efectiva al combatir la infección en roedores y debido a su comportamiento en estos animales, ha sido posible anticipar que se tienen señales de que no tendrá efectos secundarios en los humanos. Según ha explicado el Jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad, John Mellors, la medicina no solo serviría como terapia, sino que también podría prevenir la infección. Esto significa que se podría usar para prevenir el contagio de personas que no han sido infectadas y por lo tanto, todavía no tienen inmunidad a ella.

La investigación es un trabajo de la University of Pittsburg School of Medicine, evaluada en conjunto con científicos de las University of North Carolina, Univeristy of Texas Medical Branch, University of British Columbia y University of Saskatchewan.