España comienza su primer estudio clínico para una vacuna contra el coronavirus

Con 29,114,477 casos confirmados y alrededor de 925,596 víctimas mortales, el mundo continúa viendo en una vacuna la única esperanza para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Después de que una de las más avanzadas en el proceso internacional, la vacuna de la Universidad Oxford en colaboración con AstraZeneca, tuviera que ser pausada momentaneamente en su estudio clínico debido a una reacción en uno de sus voluntarios en Gran Bretaña, hoy, la farmacéutica Jannsen, que se desarrolla en España, ha comenzado su primer ensayo clínico. Hasta el momento se ha logrado saber que durante este lunes, alrededor de 40 voluntarios fueron vacunados en el hospital Marqués de Valdecilla de Santander, esperando a que el día de mañana, la prueba se aplique en casi el doble de voluntarios, es decir, se espera que 75 personas más sean vacunadas en los hospitales madrileños de La Paz y de la Princesa.

El fármaco será probado en 190 personas

La farmacéutica ha asegurado que los resultados preclínicos han sido muy positivos, puesto que, se ha demostrado que da una muy buena protección frente al coronavirus, esto porque previene la replicación del virus en distintos niveles de las vías respiratorias. La aplicación se hará en 190 personas de dos grupos, el primero consiste en personas de 18 a 55 años, y el segundo de voluntarios de 65 a más años; el único requisito indispensable para ser seleccionado dentro de este ensayo, es no haber tenido covid-19 y estar sano, esto con la finalidad de saber si el antídoto genera o no anticuerpos contra el virus.

Alberto Borobia, investigador del servicio de Farmacología Clínica y de la Unidad Central de Investigación clínica y Ensayos Clínicos (UCICEC) del hospital de La Paz, compartió a Efe algunos detalles de la vacuna que también será probada en Alemania y Bélgica. “Una vez suministrada las dos dosis a los grupos de voluntarios, se administra dosis bajas de vacuna para simular una infección y evaluar si el organismo del voluntario genera o no anticuerpos neutralizantes frente a esos antígenos que se le han inyectado”, comenzó explicando Borobia, para agregar: “No provoca​s​ una infección puesto que es una vacuna que no es de un virus, no es del virus atenuado, sino que es un organismo modificado genéticamente, es un adenovirus en el que se le inserta en una de sus secuencias una de las proteínas del coronavirus”, detalló el investigador.

La vacuna que será probada en un total de 360 personas, esperará la conclusión de la fase 2 del ensayo, para así poder dar comienzo a la fase 3, en la cual se evalúa la eficacia del fármaco, y si todo está en orden, la vacuna podría estar lista entre uno y dos años. La vacuna denominada Ad26.COVD2.S, contiene un vector que se ha utilizado en al menos cuatro o cinco vacunas más, las cuales han sido probadas en al menos 80,000 voluntarios, y en las que se ha mostrado ser seguro, por lo que se espera que los efectos y riesgos sean mínimos.