Hay un nuevo y polémico ganador en la disputa por la red social del momento en Estados Unidos

Con sus videos cortos y simpáticas coreografías, Tiktok se ha convertido en la red social de moda alrededor del mundo. Producida en China, se puso en la mira de Donald Trump, quien amenazó con bloquearla en Estados Unidos, a menos de que fuera comprada por alguna empresa nacional. Microsoft parecía tener la oferta más atractiva y se habló de que su compra era inminente. Pero, en medio de estas negociaciones, se ha reportado que será Oracle la ganadora para comprar la empresa en su división estadounidense. Pero, ¿por qué se trata de un movimiento especialmente polémico?

Según reportó The Wall Street Journal, Oracle habría ganado la competencia a Microsoft para comprar la división estadounidense de la empresa, solo una semana antes de que se cumpla en plazo en el que ByteDance tenía que vender si quería seguir teniendo operaciones en territorio de Estados Unidos. Lo que ha llamado la atención en esta decisión es que Oracle ha contado con el apoyo de Donald Trump, quien la semana pasada decía: “Pienso que Oracle sería alguien que definitivamente puede manejarlo”.

Sobre esto mucho se ha reportado que Oracle tiene como co-fundador a Larry Ellison, quien es considerado uno de los principales apoyos del mandatario. Aunque él ha negado su presencia en un evento de recaudación de fondos que se reporta, él mismo organizó, sí ha hablado públicamente de su intención de apoyar al presidente para que las cosas salgan bien. El New York Times llegó a publicar que fue Ellison quien aconsejó a Trump del uso de la hidroxicloroquina para el tratamiento del Covid, algo que a pesar de la insistencia del mandatario, ha sido rebatido por las autoridades médicas e incluso se ha aconsejado el no usarla. Además pertenece al grupo de empresarios que se formó en abril para aconsejar en la reapertura de la economía.

La especulación

Aunque hasta el momento no se ha hecho nada oficial, horas antes de que se diera a conocer esto, Microsoft anunció que su propuesta para la compra de Tiktok en Estados Unidos había sido rechazada. En caso de que como The Wall Street Journal anuncia, Oracle se quedara con la exitosa empresa, pasarían a sus manos los registros confidenciales de los usuarios en ese país, lo que se ha justificado como la primordial razón para realizar este cambio de manos so pena de la desaparición en territorio estadounidense.

Mientras The Chicago Tribune reporta que ni la Casa Blanca, ni Tiktok, ni Oracle quisieron opinar al respecto, los rumores están jugando en favor de la empresa estadounidense. En CNBC, el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, confirmó que se ha recibido una propuesta de Oracle que incluye importantes detalles de seguridad. Después de que se filtrara que ByteDance habría elegido la compañía de Ellis, la especulación ha hecho que las acciones de Oracle suban en un 10% esta mañana en la bolsa.