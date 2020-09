Un nuevo capítulo en la polémica historia de la familia detrás de la firma Gucci

La historia de la firma Gucci comenzó en Florencia, Italia, hasta donde Guccio Gucci regresó de Reino Unido para comenzar un negocio en el mundo de la moda. En 1920 comenzó a vender algunos productos, pero difícilmente imaginaría que un siglo después la marca seguiría en pie con popularidad alrededor del mundo. Si el apellido es ligado al mundo del lujo y el glamour con la empresa en manos del Grupo Kering, desgraciadamente, los herederos de Guccio se han visto envueltos en los últimos años en una intrincada historia familiar y esta vez, Alexandra Zarini, bisnieta del fundador, ha tomado los titulares al denunciar a su padrastro de abusar sexualmente de ella desde que tenía 6 años y hasta que cumplió 22.

Según The New York Times, Alexandra ha demandado en el Tribunal Superior en California a su padrastro, Joseph Ruffalo, quien estuvo casado con su madre hasta el 2007. En los documentos de la Corte, la mujer de 35 años apunta a que los abusos sucedieron en complicidad y con el encubrimiento de su madre, Patricia Gucci, y de su abuela, Bruna Palombo, quienes asegura estaban dispuestas a evadir a toda costa el que un escándalo se viera ligado al nombre familiar. Alexandra decidió alzar la voz y compartir su historia en un video de Youtube.

El testimonio

“Mi nombre es Alexandra Zarini, estoy levantando una demanda en contra de mi padrastro, madre, abuela y otros, porque fui abusada sexualmente por mi padrastro, Joseph Ruffalo, desde que tenía seis años. Mi madre, Patricia Gucci, y mi abuela, Bruna Palombo, no me protegieron, no me cubrieron, permitieron que pasara”, comienza el video que ha lanzado a la par de su fundación Alexandra Gucci Children's Foundation.

“Estoy hablando públicamente hoy, porque con todo lo difícil que esto es para mí, siento que es mi deber exponer los conceptos erróneos sobre el abuso sexual infantil, y crear consciencia de que todos los días nosotros, como sociedad, estamos fallando en proteger a los más vulnerables e inocentes entre nosotros, nuestros niños. Si piensas que esto no pasa aquí en Beverly Hills, debes saber que mi atacante todavía vive en California, pasa tiempo en el Bel Air Country Club y es voluntario en tus hospitales infantiles. Esto no es algo que solamente pasa en otras familias, otros vecindarios u otros países, está en todos lados…”.

“También estoy hablando porque cuando abusaron de mí y me violaron, no tuve a nadie que me protegiera, nadie que me salvara y nadie que hiciera nada, esto es demasiado común, debe haber una consecuencia para esa gente que mira a otro lado y no detiene que pase el abuso infantil. Esa falta de acción nos está costando vidas…Cuando un niño ha sido abusado va a tener problemas en alzar la voz porque creerá que será juzgado, pero son los culpables y los que lo protegieron quienes deben ser juzgados, no los sobrevivientes”.

Alexandra toma los siguientes momentos para explicar cómo lidió con su infancia, incluso probando con estupefacientes tratando de eliminar las memorias: “Hablar de lo que me pasó, me salvó la vida. Sin esa comunicación, hubiera sido otra estadística. Un niño que es abusado tendrá que vivir con este trauma toda su vida”. Ante las cifras del abuso sexual, Alexandra pide a cualquier persona con una voz que crea consciencia a este problema que afecta a millones de personas.

Alexandra es la nieta de Aldo Gucci, primogénito de Guccio y quien se encargó del establecimiento de la marca a nivel internacional. Por su parte, Ruffalo es un empresario de la industria de la música que trabajó con Prince y Earth, Wind & Fire.

