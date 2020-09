Charli D’Amelio habla de su batalla contra los desórdenes alimenticios

Solo tiene 16 años, pero es considerada la tiktoker más famosa del mundo. Charli D’Amelio ha logrado convertirse en una sensación en redes sociales con más de 28 millones de seguidores en Instagram y una impresionante cantidad de 86 millones de followers en Tik Tok -ocho veces la población de Suecia-. Después de haber competido como bailarina, adaptó su conocimiento a la red de moda y creció como la espuma, ahora se habla de que ella y su familia podrían estar grabando un reality show. Se podría pensar que se encuentra en los cuernos de la luna gracias a su ocurrente contenido, pero en esta ocasión ha querido usar sus perfiles para compartir con sus seguidores algo muy personal.

“Siempre he intentado usar mi voz cuando se trata de problemas en torno a la imagen corporal, pero nunca he hablado de mis propias batallas con los desórdenes alimenticios. Es tan incómodo admitirlo, incluso a los amigos más cercanos y familia, aún más al mundo. Me ha dado miedo compartir que tengo un desorden alimenticio, pero al final espero que al compartir esto pueda ayudar a alguien más”, comenzó una story que compartió en su cuenta de Instagram.

“Sé que los desórdenes alimenticios son algo con lo que tanta gente está luchando también detrás de puertas cerradas. A cualquiera que pueda haber lastimado sin querer al tocar una canción y no pensar que su letra podría generar una reacción, me disculpo en verdad y profundamente, y espero que sepan que nunca tuve la intención de causar un daño” continuó haciendo referencia a su uso en un video de la canción Prom Queen de Beach Bunny, que en una de sus líneas habla de contar calorías.

“Para cualquiera que este luchando con esto, sé que hay unos días que son peores que otros, pero en verdad espero que des click a este link y consigas la ayuda si la necesitas. Necesito que sepas que no estás solo. Recuerda, está bien pedir ayuda. Todos necesitamos ayuda algunas veces. Los amo a todos, manténganse fuertes”, finalizó compartiendo una liga a la National Eating Disorder Association.

Charli había hablado antes de los problemas por el bullying

A pesar de que como ella misma explicó en esta publicación, nunca había hablado explícitamente de desórdenes alimenticios, a principios de año se abrió sobre el bullying en línea sobre las críticas que suele recibir sobre su cuerpo. “Algunos de los comentarios más dolorosos que leo sobre mí en internet son: ‘Ella está más gorda que cuando la hicimos famosa’ o ‘Ella es fea’. No les gusta cómo se ve mi cara por alguna razón. Me pega porque he luchado mucho con mi imagen corporal, con dismorfia corporal, malos hábitos alimenticios. En verdad nadie sabe de eso…Duele a todos, no importa quien seas. Recibir miles de comentarios de odio a la semana es demasiado”, se le oía decir en febrero en un video que promovía un internet más seguro.

El abril, Charli tomó sus redes para tocar el mismo tema, escribiendo en Twitter: “¡Dejen de hablar de mi cuerpo! No es su lugar decirme si estoy perdiendo o ganando peso. Por qué no simplemente todos somos respetuosos y entendemos que debemos ser amables y apoyar a todos en vez de tratar de derrumbar a otros…He visto estos videos sobre mí y mis amigos y de completos extraños, pero no importa a quién se lo estés haciendo, nunca está bien y siento que en verdad necesitaba decirlo. Los amo a todos, pero ¡deténganse!”.

