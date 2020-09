Un terrible incendio ataca la ciudad de Beirut a un mes de la explosión en el puerto

A poco más de un mes de la terrible tragedia que cimbró el puerto de la capital libanesa, una explosión provocada por 2,750 toneladas de nitrato de amonio, que dejó más de 5,000 mil heridos y un poco más de 200 víctimas mortales, una nueva tragedia azota al lugar. Este jueves, Beirut, el mismo lugar donde ocurrió el lamentable hecho, ha registrado hoy un impactante incendio. El miedo de los ciudadanos por vivir una nueva catástrofe como la del 4 de agosto fue inevitable. Sin embargo, las autoridades, así cómo la Cruz Roja local indicaron desde los primeros reportes que no existe riesgo de que vuelva a repetirse una explosión de esa magnitud. No obstante, y cómo medida de prevención, Marwan Abboud, gobernador de la capital del Líbano, solicitó a la ciudadanía no circular por la zona.

El fuego que rápidamente produjo una columna gigantesca de humo visible por toda la ciudad y que alarmó a más de un ciudadano, podría haberse iniciado en un almacén de gasolina y neumáticos, según informó Reunters. Hasta el momento, se ha logrado saber que, tanto oficinistas como ciudadanos y empleados que trabajan cerca del puerto, han tenido que ser desalojados de la zona, por seguridad. Este terrible incendio llega a agudizar la peor crisis social y económica por la que este país se enfrenta en años, por si fuera poco, recordemos que Líbano no solo se enfrenta a la falta de empleos y alimentos, sino que, en el sector salud se encuentran al tope, tanto por las víctimas de la explosión cómo por los enfermos de Covid-19, que con el paso de los días ve un aumento en el número de casos.

A través de un comunicado por parte del Ejército Libanés, se explicó que el incendio alcanzó un depósito donde se almacena aceite para motores y llantas de automóviles. Al lugar acudieron bomberos y equipos de defensa civil, quienes están extinguiendo el fuego, mientras que, fuerzas del interior de Líbano continúan cerrando calles alrededor del puerto -que quedó destruido hace 5 semanas-. George Kettaneh, secretario general de la Cruz Roja libanesa, aseguró para el canal local Al Jadeed, que hasta el momento no se han reportado heridos ni víctimas mortales.

75% de la comunidad libanesa necesita ayuda

Tras ser duramente golpeados por la traumatizante explosión del 04 de agosto -cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo-, más la pandemia de coronavirus que acecha al mundo, y ahora, este lamentable incendio, se ha calculado que un poco más del 75% de la comunidad libanesa requiere de algún tipo de ayuda.