El joven youtuber El trágico fallecimiento del influencer Ethan Peters Conocido como Ethan Is Supreme, tenía solamente 17 años

Fue a través de las redes sociales que se dio a conocer el fallecimiento del influencer de belleza Ethan Peters, conocido en su canal de YouTube como Ethan Is Supreme. Con tan solo 17 años, el joven perdió la vida aunque no se conoce la causa de su muerte. Ethan era conocido por sus tutoriales de maquillaje y por haber estado detrás de una popular cuenta de memes que vendió por una buena suma cuando tenía solamente 13 años.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Conmoción por la muerte de la joven influencer de 16 años, Siya Kakkar

Consternación por la muerte del joven padre, famoso en redes, Landon Clifford a los 19 años

“Mi mejor amigo en todo el mundo, mi flama gemela…la única persona que estuvo ahí para mí cuando no tenía a nadie. Te amo Ethan, no tengo palabras. Desearía haber sabido qué tan mal estabas. Sé lo que te gustaría que dijera en Internet ahora, pero tengo el corazón demasiado roto para decirlo. RIP”, escribió la influencer Ava Louise en Twitter. Aunque el representante del maquillista no respondió a la petición de People de una confirmación, Ava continuó con sus mensajes haciendo referencia al abuso de drogas.

“La adicción es una enfermedad. Tuve que acercarme a Ethan en las semanas recientes y hablar con él sobre su consumo. Todos los cercanos a él estaban espantados. Desearía haber … intentado más fuerte, desearía … haberle gritado más, desearía no haberle facilitado tomar una sola píldora”, continuó la chica, “Saquen a sus amigos de eso antes de que sea demasiado tarde. Consigan para sus amigos verdadera ayuda antes de que sea muy tarde. Ethan me dijo hace una semana que quería ayuda…desearía haberlo forzado, desearía haberle gritado. Desearía … o haberle dejado tomar una sola píldora frente a mí. Este dolor es una locura”.

Un año de prisión para el competidor de Ink Master responsable del choque que quitó la vida a Corey LaBarrie

Su carrera en las redes

La carrera como youtuber de Ethan comenzó en abril de 2017 y llegó a conseguir medio millón de seguidores en Instagram, mientras que en su cuenta de Youtube tenía139,000 suscriptores. Antes de conseguir la fama personal en las redes, fue la persona detrás de la cuenta de memes Betch, en la que consiguió 1,300,000 seguidores, para lograr venderla por 25,000 dólares cuando tenía solamente 13 años. El chico se dedicaba a compartir tutoriales de belleza, pues como según él mismo decía, quería que su rostro fuera conocido.

Trágicamente, en su última publicación en su cuenta de Instagram hizo un comparativo entre una imagen reciente de él contra una de cuando era niño. “Solo quisiera agradecer a todos los que me bullearon. Hago esto una vez al año para ver cuánto he cambiado y lo único que no lo ha hecho son las ojeras”, escribió.