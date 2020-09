Es posible pero poco probable tener la vacuna en octubre, según el Dr. Fauci

En una carrera que parece no tener fin, a pesar de encontrarse avanzando a paso acelerado, para encontrar una vacuna efectiva y segura contra el coronavirus, mucho se ha dicho. Con Estados Unidos disputando unas reñidas elecciones, la aprobación de la vacuna se ha convertido en una herramienta política más. Es por esto que cuando ayer comenzaron a darse los reportes de que los estados de aquel país habían sido avisados para prepararse para iniciar la vacunación en octubre, la información se tomó con las debidas reservas. Ahora ha sido el Dr. Fauci, epidemiólogo encargado de la pandemia en aquel lugar, quien ha dicho que si bien es posible, considera poco probable que se comience la aplicación en octubre.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las tres mujeres que lideran la búsqueda de la vacuna contra el Covid-19

En qué consiste el tratamiento de plasma contra el Covid-19 anunciado por Estados Unidos

“Pienso que la mayoría de la gente siente que será noviembre, diciembre”, dijo el director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases a la CNN. Haciendo referencia a los reportes que fueron filtrados al New York Times de la preparación en los estados para comenzar la vacunación en octubre, el Doctor se mantuvo con la mente abierta. “Es concebible que se pueda tener en octubre, aunque no pienso que sea probable”, dijo. Estos comentarios se dan solo un par de días después de que el mismo Fauci declarara que los órganos encargados de autorizar la vacuna tenían la obligación moral de acelerar el proceso si en cualquier momento consideraban que tenían la evidencia suficiente para hacerlo.

Los documentos filtrados el día de ayer provenían de los Centers for Disease Control and Prevention, en los que se explicaban dos escenarios distintos. En las formas se daban instrucciones para el almacenaje, administración y distribución de dos vacunas diferentes. La idea, aparentemente, es que los gobiernos locales estén listos para actuar ante la posibilidad de que una de las dos vacunas sea aprobada inminentemente. En los documentos no se nombre a las vacunas a las que se refiere, únicamente se les nombró A y B, cada una con instrucciones diferentes para su administración.

Colombia en alerta roja, supera a México en casos de Covid-19

Dudas sobre una estrategia política

Lo que llamó la atención de esta información y que hizo sospechar de su vinculación política es que planteaba un escenario para finales de octubre, solamente unos días antes del 3 de noviembre, fecha de las elecciones estadounidenses. En todo momento se ha hablado de ésta como una herramienta para la reelección del mandatario actual.

En este momento existen tres estudios clínicos que van ya en la tercera y última fase de entre el más de centenar de vacunas probables para el coronavirus. Si hace unos días la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca anunciaba el inicio de su última etapa, las de Moderna y Pfizer se encuentran ya también en este proceso. Se espera que los resultados finales de alguna de éstas se den en noviembre. Una vez terminada esta etapa podrán aplicar a la FDA por la licencia -o a los respectivos órganos internacionales, sea dado el caso- y una vez recibida podrá comenzar la aplicación.

Mientras esto sucede, los laboratorios se encuentran ya en la producción para poder abastecer a los países de los millones de dosis que serán necesarias una vez que se cuente con la aprobación.