La renuncia del Primer Ministro de Japón por problemas de salud

El pueblo japonés se encuentra pasando un momento difícil después de que su Primer Ministro, Shinzo Abe, anunciara que renuncia a su puesto debido a los problemas de salud que enfrenta. Esta decisión la toma exactamente 13 años después de que el mismo padecimiento lo obligara a dimitir del mismo puesto en otro mandato. A los 65 años, Abe ha explicado que ha tenido una recaída en la condición crónica que sufre en los intestinos, algo que ha tenido un impacto directo en su energía y fuerza, por lo que ha anticipado que necesitará someterse a tratamientos médicos constantes, lo que no lo dejarían cumplir con sus funciones como es propio.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

La inesperada renuncia del CEO de la red de moda

Por qué la NBA y la MLS cancelaron sus partidos con las ligas en riesgo

“He estado luchando con mi enfermedad y tengo que recibir tratamiento. La mala salud no debería de llevar a malas decisiones políticas”, dijo, visiblemente afectado del anuncio que tuvo que dar, después de que en los últimos días tuvo que visitar al hospital en dos ocasiones diferentes. “Desde mediados del mes pasado, mi salud se ha deteriorado y he perdido mi energía y fuerza. A principios de este mes, el regreso de mi colitis ulcerosa fue confirmado. Además de la medicina que estoy tomando actualmente, un nuevo medicamento me será administrado. Este medicamente tiene que ser administrado continuamente para que el progreso sea monitoreado de cerca. Ahora que no soy capaz de cumplir con mi mandato con la gente con confianza, he decidido que no debo seguir ocupando la posición de primer ministro”.

De acuerdo con su mensaje, el mandatario permanecerá en su puesto hasta que se nombre a su sucesor. El primer mandato de Abe terminó por la misma causa en el 2007, solamente un año después de haber comenzado su período, fue hasta 2012 cuando regresó a la posición, pues se creía que la enfermedad estaba controlada.

La preocupación y las especulaciones sobre su salud comenzaron desde hace un tiempo ya. Solamente este mes tuvo que pedir tres semanas de vacaciones, mientras hizo dos visitas al hospital en dos semanas consecutivas. Aunque esto podría parecer algo sin importancia, cuando se trata del mandatario de la tercera economía mundial, todas las alarmas se levantaron. Los rumores terminaron esta mañana cuando confirmó que ha enfrentado dificultades de salud en el último mes.

Un año de prisión para el competidor de Ink Master responsable del choque que quitó la vida a Corey LaBarrie

Qué enfermedad padece

Desde que era adolescente, Abe parece de colitis ulcerosa. Según la Clínica Mayo, se trata de una enfermedad intestinal inflamatoria que provoca que el tubo digestivo se inflame y aparezcan úlceras en él, afectando el revestimiento más profundo del intestino grueso y el recto. Aunque no tiene cura, con el tratamiento indicado se puede lograr una remisión de largo plazo. Su clasificación depende del tracto intestinal en donde se manifieste, y su aparición suele darse de forma paulatina. Las complicaciones pueden ser significativas, por lo que se debe tener una supervisión regular con su médico.