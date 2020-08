Consternación por la muerte del joven padre, famoso en redes, Landon Clifford a los 19 años

Luego de permanecer seis días en coma, la celebridad de Youtube, Landon Clifford, falleció a los 19 años el pasado 13 de agosto. Su esposa y compañera del canal Cam & Fam, Camryn Clifford -con quien además tuvo dos hijos-, confirmó la lamentable noticia a través de sus redes sociales. La joven detalló que su esposo había sido inducido al coma luego de presentar una lesión cerebral, sin ofrecer más información de lo que pudo haberle provocado ese estado.

A través del perfil de Instagram que compartía con el también padre de sus dos hijas, Camryn informó a sus mas de 400 mil seguidores la devastadora noticia con un mensaje en el que explicó lo sucedido. "El 13 de agosto de 2020 fue el último día de Landon siendo el mejor padre y esposo que podría ser", escribió Clifford. “Después de pasar los siguientes 6 días en coma, falleció y donó varios órganos a personas necesitadas en todo el país. Murió salvando la vida de otros. Ese es el tipo de persona que era", expresó la joven de 19 años junto a una imagen en la que mostró los últimos instantes que pasó al lado de Landon.

Desconsolada, Camryn destacó las virtudes humanas de su esposo, lamentando también que sus hijas no tengan la oportunidad de crear memorias al lado de él. “(Era) compasivo, cariñoso, atento, amable y gentil. Era un esposo increíble y el mejor padre que esas niñas jamás hubieran pedido. Me entristece profundamente que nunca lleguen a conocerlo realmente. Era tan joven y tenía mucha más vida por vivir. No es así como se suponía que iban a ir las cosas. Estaba destinado a llegar a su próximo cumpleaños. Estaba destinado a llevar a sus hijas por la isla. Estaba destinado a morir viejo conmigo”, expresó profundamente consternada.

Finalmente, Camryn Clifford se mostró un tanto resignada, asumiendo la trágica situación por la que atraviesa y el papel que de ahora en adelante tendrá que asumir frente a sus hijas ante la partida de Landon. “Las palabras no pueden acercarse a describir el dolor que siento. Todo lo que puedo hacer ahora es asegurarme de que nuestras chicas sepan cuánto nos amaba. Nos mira desde el cielo y su luz brillará a través de las nubes cuando lo miremos. Que descanse en paz”, concluyó.

Sus fans se solidarizan con la familia

A través de Cam & Fam, Camryn y Landon mostraban a detalle parte de sus vivencias como padres jóvenes y como familia. El canal fue lanzado en 2017 y hasta la fecha cuenta con más de 1 millón 200 mil suscriptores, quienes han reaccionado incrédulos ante la sorpresiva e inesperada muerte de Clifford. Tal ha sido su consternación, que a través de la plataforma GoFundMe los fans del matrimonio han abierto una petición para reunir fondos y apoyar a la familia de Landon. De hecho, hasta hace unas horas, los seguidores de esta familia habían logrado reunir más de $27,000 dólares, dinero que será ocupado para pagar los gastos relacionados con la hospitalización del youtuber, así como con el funeral.

