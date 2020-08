Usain Bolt confirma que se ha sometido a la prueba de coronavirus tras la celebración sin distanciamiento social de su cumpleaños

El exvelocista, Usain Bolt, se ha convertido nuevamente en el centro de todas las miradas, luego de que hace unos días, el hombre más rápido del mundo diera mucho de qué hablar, por unos videos filtrados de una multitudinaria fiesta de cumpleaños con escasas medidas de seguridad sanitaria. Dichos videos de la celebración en su natal Jamaica causaron gran controversia entre sus seguidores, debido a la crisis sanitaria continúa azotando gran parte del mundo, y en la que, se espera una posible vacuna que haga frente a la pandemia. Ahora, las alarmas vuelven a sonar ante un posible diagnóstico positivo del atleta.

MÁS NOTICIAS CÓMO ÉSTA:

¿Un cubrebocas que mata el coronavirus?

En qué consiste el tratamiento de plasma contra el Covid-19 anunciado por Estados Unidos

Hace unas horas un video publicado por el mismo atleta, acaparó rápidamente titulares, después de confirmar que se encuentra aislado y a la espera del resultado de una prueba de COVID-19, realizada el pasado sábado. Aunque muchos medios confirmaron el positivo del exvelicitas, Bolt ha querido explicar de primera mano, que hasta el momento, no cuenta con ningún síntoma y que la prueba ha sido por ‘actuar de forma responsable’, pues tenía previsto un viaje.

'Estoy tratando de ser responsable, así que me quedaré en casa por mis amigos'

A través del video difundido en sus redes sociales, el jamaicano explicó la situación: ”Buenos días a todos. Me acabo de despertar y, al igual que todos, al mirar las redes sociales, he visto que dicen que se confirma que tengo Covid-19. Me hice una prueba el sábado para irme porque tengo que trabajar. Estoy tratando de ser responsable, así que me quedaré en casa por mis amigos”, expresó el atleta, para continuar diciendo: “Además, no tengo síntomas, pero me pondré en cuarentena y esperaré la confirmación para ver cuál es el protocolo. Hasta entonces, sólo para estar seguro, estoy guardando cuarentena yo solo, simplemente para estar tranquilo y que la gente de ahí afuera sepa que está segura”, finalizó.

El exvelocista causó gran polémica con su fiesta sin cubrebocas y poco distanciamiento social, luego de que, el pasado abril invitara a sus seguidores a seguir las recomendaciones sanitarias a través de una fotografía muy especial, pues en la imagen se observaba al atleta pisando la meta, mientras que sus rivales se encontraban a una significativa distancia.