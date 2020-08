En qué consiste el tratamiento de plasma contra el Covid-19 anunciado por Estados Unidos

A la espera de una vacuna que pueda controlar la pandemia que sigue azotando a todo el mundo, se han buscado todo tipo de tratamientos contra el coronavirus. Mientras los grandes laboratorios se dedican a buscar una vacuna efectiva, científicos y médicos del mundo buscan alternativas, como el cubrebocas que mata el virus que se presentó hace unos días. En Estados Unidos, el país más afectado por la crisis sanitaria y que con miras a unas elecciones en unas cuantas semanas está buscando una solución a toda costa, Donald Trump anunció que se ha dado una autorización al tratamiento de plasma de personas que se han recuperado para aplicar a las personas que padecen Covid-19.

El tratamiento puede sonarte conocido, porque desde hace meses alrededor del mundo se ha intentado trabajar de esta manera, incluso invitando a las personas que se han recuperado a donar sangre. La diferencia que hace este anuncio, más allá de posicionar a Trump frente a las elecciones, es que ha recibido un visto bueno -no una aprobación- de la US Food and Drug Administration (FDA) que es el organismo regulador en aquel país y que suele tener estrictos protocolos para poder aprobar este tipo de aplicaciones de nuevos tratamientos. Trump anunció que 100,000 estadounidenses ya estaban en camino de recibir esta terapia, pero ante esto hay todavía cabos sueltos.

Según ha dado a conocer el Secretario de Servicios de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, un estudio de la Clínica Mayo deja ver un 35% menor mortalidad en los pacientes menores de 80 años que han recibido plasma de personas recuperadas, aunque las declaraciones del secretario han sido cuestionadas por expertos que inmediatamente dejaron claro que se trató de una primera prueba y que todavía falta estudiar el tratamiento para asegurar su efectividad. Y es que, explican que hubo muchos factores involucrados, lo que hace difícil asegurar que fue el plasma lo que marcó la diferencia. La misma Clínica Mayo es muy clara en su reporte sobre las pruebas que realiza, explicando que no hay un tratamiento para el Covid-19 y que la FDA no ha autorizado ningún medicamento, por lo que esto se encuentra todavía en fase experimental.

De la mano con las reacciones de los expertos, la OMS también ha pedido cautela con este tratamiento. “Hay una serie de ensayos clínicos en todo el mundo que analizan el plasma convaleciente en comparación con es estándar”, explicó Soumya Swaminathan, “Solo algunos de estos han dado resultados provisionales…por el momento hay todavía evidencia de muy baja calidad…Recomendamos que el plasma de convalecencia sea todavía una terapia experimental; debe seguir evaluándose en ensayos clínicos aleatorios bien diseñados”.

Cómo funciona

Se trata de una terapia experimental en la que el plasma de una persona recuperada es inyectada en un paciente de Covid-19 con la esperanza de que los anticuerpos, y por lo tanto, inmunidad que ha desarrollado la persona recuperada puedan transferirse a la persona enferma y así superar la enfermedad. Tal como te imaginas, no se trata de una propuesta nueva o innovadora, sino que desde la Influenza Española de 1918 se comenzó a utilizar. De forma clara, la Clínica Mayo menciona tres riesgos en esta terapia: reacciones alérgicas, daño a los pulmones y dificultad para respirar, y transmisión de infecciones como VIH y Hepatitis B y C; aunque explica que es muy bajo.

Además, deja ver que no cualquier persona es candidata a este tratamiento y que es el médico tratante quien puede inscribir a un paciente en el programa. Desde abril, la FDA permitió que se aplicara según los casos se fueran presentando. De la mano de esto, la Cruz Roja de Estados Unidos ha recibido más de 14,000 donaciones que se han transferido a distintos hospitales.