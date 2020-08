Italia cierra los clubs nocturnos y hace obligatorio el cubrebocas durante la noche

Los países que vivieron los peores brotes de coronavirus en su momento, están tomando las medidas necesarias para que la buena situación que llevan desde hace unos meses no se vea afectada. Ese es el caso de Italia, que después de haber sido el país occidental más golpeado por la pandemia en un inicio, ha logrado salir adelante gracias a sus estrictas medidas de contención. Con la vacuna como única esperanza de controlar por completo el contagio, las autoridades de algunos países están en alerta para detener cualquier brote que se dé. Es así que al reportar 479 casos nuevos el domingo, en Italia se ha tomado la decisión de reforzar las medidas sanitarias. El país europeo sigue los pasos de España en tomar acción y poner las cosas en orden a tiempo, para no sufrir lo que están pasando otros países que todavía se encuentran en el punto más alto de la crisis, pues como han explicado las autoridades, no se pueden perder los sacrificios que hicieron durante tantos meses.

A partir de este lunes y por las próximas tres semanas permanecerán cerrados los centros nocturnos, además de que se hará obligatorio el uso de cubrebocas entre 6 pm y 6 am en zonas cercanas a bares y centros sociales. Esto se debe a que los nuevos casos se dan precisamente entre los jóvenes que se encuentran disfrutando al máximo del verano, en uno de los lugares más divertidos en esta época y que el fin de semana vivió una de sus festividades más grandes. La media de edad de las personas contagiadas en esta última semana es de 40 años, la cual ha bajado significativamente.

A través de Facebook, el Ministro de Salud, Roberto Speranza explicó: “No podemos anular los sacrificios que hicimos los meses pasados. Nuestra prioridad debe ser abrir las escuelas en septiembre en completa seguridad”. Según Il Messaggero la toma de estas decisiones se ha dado por dos razones, una, los 3,351 casos de la semana pasada, que no se veían desde mayo, y la situación de otros países en Europa.

Las otras precauciones

Al ser un punto especialmente popular durante el verano, el gobierno ha tomado otras acciones preventivas de importancia. Los turistas que llegan a los aeropuertos de Roma tienen que someterse a pruebas desde el domingo pasado, especialmente enfocándose en las personas que llegan de Croacia, Grecia, Malta y España. Los cruceros que salen desde sus puertos han retomado operaciones únicamente al 70% de su capacidad, además de que todos los pasajeros tuvieron que someterse a pruebas y pasar por controles de temperatura antes de zarpar. Para no dejar nada al azar, la tripulación estuvo en cuarentena antes de abordar y los pasajeros tendrán que usar cubrebocas en lugares como elevadores o espacios cerrados en los que la sana distancia sea imposible.

En más medidas que se han tomado, la Costa Amalfitana ha decidido cerrar la puerta a turistas que no tuvieran reservación previa. Esto sucede también en el caso de las playas y restaurantes, a donde no se puede entrar sin la respectiva toma de temperatura y registro de datos. Según explican las autoridades, las reservaciones les permiten tener control y rastreo de los visitantes.