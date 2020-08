Robert de 72 años El hermano menor de Donald Trump es hospitalizado y lo reportan como ‘muy enfermo’ Aunque no se ha dado a conocer qué padecimiento sufre

No son momentos fáciles para el Presidente de Estados Unidos, quien enfrenta una campaña en medio de una pandemia que tiene a su país en la peor posición. Ahora, el hermano menor de Donald Trump, Robert de 72 años, ha sido hospitalizado en Nueva York y se reporta como grave, según medios locales. La Casa Blanca ha confirmado ya que se encuentra internado y se ha descrito como ‘muy enfermo’, aunque no se han dado detalles de la condición que padece. Ha sido la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, quien confirmó que ha sido ingresado pero no dio más detalles de la situación en el comunicado que envió a ABC News, lo único que dejó claro es que Robert tiene una ‘muy buena relación’ con el mandatario y que Trump planea visitarlo esta tarde. Robert es el hermano de Donald que denunció a su sobrina hace un par de meses, cuando estaba por publicarse un libro contando la historia de la familia.

Según la misma cadena, Robert estuvo en terapia intensiva por más de una semana en junio pasado en el hospital Mount Sinai, aunque tampoco dio a conocer el motivo de esto. Se trata del menor de cinco hermanos de la familia Trump y recientemente acaparó los titulares por tratar de utilizar todos los recursos legales para impedir la publicación del libro que su sobrina Mary había escrito sobre la familia, explicando que la mujer había firmado un contrato de confidencialidad ante el fallecimiento de su padre, Fred. Aunque parecía que iba a lograrlo, al final de cuentas el libro se publicó, con Mary contando fuertes detalles de cómo fue crecer como parte de la polémica familia.

“Yo y el resto de mi familia completa estamos tan profundos de mi maravilloso hermano, el presidente, y sentimos que las acciones de Mary son una verdadera desgracia”, declaró al New York Times en junio pasado sobre esta polémica. A pesar de que en otra ocasión se refirió al libro como una desgracia, un juez falló en favor de Mary, con quien también se habían enfrascado en una batalla legal ante el fallecimiento del patriarca de la familia.

Quién es Robert

A diferencia de Trump, que sigue activo a sus 74 años, Robert se encuentra retirado desde hace algunos años y vive en Long Island. De hecho, en los últimos años se ha mantenido completamente alejado de los reflectores, fuera de aquella batalla legal de hace un par de meses o de su aparición ante el triunfo presidencial de Trump en el 2016. Al igual que su hermano, durante su carrera se dedicó al negocio de las bienes raíces de su familia. También fue ejecutivo de la Trump Organization, pero nunca tuvo un perfil tan público como el de su hermano. Eso sí, en todo momento ha mostrado su apoyo a Trump.

Se sabe que Trump tenía planeado viajar a su Country Club en New Jersey este fin de semana, según lo declarado por la Casa Blanca, podría hacer la parada en el hospital antes de partir.

