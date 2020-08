El Dr. Fauci explicó a Matthew McConaughey por qué la inmunidad de rebaño es una mala idea

Con 5,427,408 casos y 170,732 fallecimientos, Estados Unidos se encuentra a la cabeza de la pandemia por el coronavirus. La discusión al respecto del manejo de la crisis sanitaria en el país más poderoso del mundo, ha hecho que Bill Gates apunte a que es una de las naciones que peor la ha llevado; mientras que el Dr. Anthony Fauci -liderando la comunicación- ha explicado los fallos que se han tenido de forma clara. En esta ocasión, el famoso epidemiólogo tuvo una charla digital con el actor Matthew McConaughey a través de un directo para el Facebook de ABC News.

Resolviendo algunas dudas que son naturales en este momento, el Dr. Fauci, director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, explicó: “Si todos lo contrajeran, incluso con el relativamente alto porcentaje de gente que no tiene síntomas…mucha gente moriría...Eso es lo que no entiende la gente joven…Si tú ves a Estados Unidos con nuestra epidemia de obesidad como está ahora, con el número de personas con hipertensión, con el número de gente con diabetes, si todos se contagiaran, la cifra de muertes sería enorme y totalmente inaceptable”. Este comentario es especialmente relevante para nuestro país al ser el número uno en obesidad y tener a la diabetes como la primera causa de muerte, colocándonos en una postura muy similar.

“Esa es la razón por la que estamos en contra de decir ‘déjalo ser, deja que todos se infecten y estaremos bien’, esa es una mala idea”. Matthew, tal como lo hizo el Congreso preguntó por qué en lugares como Asia el contagio de desaceleró y en Estados Unidos. Una vez más, el Dr. Fauci explicó que los países exitosos hicieron un cierre casi total, algo que nunca sucedió en su país, y que la apertura se dio antes de lo correcto en muchos estados.

El pronóstico no pinta nada bien, el Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, ha pronosticado que de seguir las cosas como hasta ahora, 189,000 personas podrían morir en aquel país por Covid-19 para el 5 de septiembre. Los análisis son tan específicos que la agencia sabe en qué estados se dará el crecimiento en el número de muertes.

La vacuna, la gran esperanza

Como sucede alrededor del mundo, para Estados Unidos la vacuna también es la gran esperanza para acabar con esta crisis sanitaria. El país vecino ha invertido en seis vacunas distintas, siendo la de Moderna la que va más adelantada. Eso sí, la administración estadounidense ha dejado claro que no va a acelerar procesos y que hará todo lo necesario para asegurar que la vacuna seleccionada cupla con los requisitos necesarios.

“No vamos a reducir en absoluto el rigor regulatorio con el que evaluaremos y, esperamos, aprobar vacunas”, dijo Paul Mango del Departamento de Salud. La intensión, que en enero del 2021 se distribuyan cientos de millones de vacunas. Durante la charla con McConaughey, Fauci apuntó a que a finales de este año y principios del que sigue, él considera que la vacuna de Moderna estará disponible. Eso sí, explicó que no existe una vacuna que cree 100% inmunidad.

Matthew McConaughey dejó claro que él como mucha gente en su país está muy molesto por cómo se politizado la pandemia y que es un absurdo que el uso del cubrebocas dependa por una corriente política.