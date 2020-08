La cara de felicidad de un par de belugas al ser liberadas

Muchos dicen que la cara es el espejo del alma, un dicho que podría tomar gran sentido con el rostro de felicidad de esta beluga, que está siendo transportada a su libertad. El cetácea mejor conocida como Little Gray, llevaba más de siete años en cautiverio en un parque acuático en Shanghai, junto a su compañera Little White, y gracias al trabajo de un grupo de activistas, las dos belugas podrán volver a vivir en un espacio más natural y abierto, en Vestmannaeyjar, en Islandia.

A un paso de su libertad, los dos cetáceos fueron trasladados el pasado viernes a unas albercas de cuidados en las que permanecerán hasta aclimatarse, para posteriormente ser llevadas al santuario marino construido en la bahía de Klettsvik, junto a las islas Westman, en el sur de la costa de Islandia, lugar en el que, serán las primeras inquilinas y en el que, comenzarán a vivir. Whale and Dolphin Conservation, una de las organizaciones encargadas de liderar el traslado de los dos cetáceos, explicó a través de sus redes sociales el estado de las dos belugas: “El equipo de expertos y los veterinarios independientes estuvieron con Little Grey y Little White durante todo el traslado, dijeron que están sanos y se están alimentando bien después del corto viaje desde su centro de cuidados en tierra en su regreso al mar”, detallaron.

Aunque muchos desean que estos cetáceos sean liberados directamente en el mar, la Beluga Whale Sanctuary ha explicado que, por ser animales que han vivido por muchos años en cautiverio, su supervivencia se podría ver en peligro. Sin embargo, Little Grey y Little White disfrutarán mucho de su nuevo hogar, puesto que, el santuario impulsado por Sea Life Trust, es uno de los lugares con mayores avances en el cuidado y protección, y es el primero de su tipo.

“Estamos absolutamente encantados de poder compartir la noticia de que Little Grey y Little White están a salvo en sus piscinas de cuidado del santuario marino y están a solo un paso de ser liberados al al agua libre de la casa”, emocionado, comenzó diciendo Andy Bool, director de Sea Life Trust, para agregar: “Después de una extensa planificación y ensayos, la primera etapa de su regreso al océano fue tan buena como esperábamos. Estamos monitoreando cuidadosamente a Little Grey y Little White con nuestro equipo de expertos y veterinarios y esperamos anunciar su lanzamiento final muy pronto“, finalizó.

Health update!



Little White and Little Grey have now finished their treatment for the mild infection they had in their stomachs. Both of them are doing well and preparing for their move 👏 pic.twitter.com/hv5ywB3n3Z