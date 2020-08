Las dudas sobre la vacuna rusa contra el coronavirus

En una batalla contra el tiempo, en la que alrededor del mundo se busca una vacuna efectiva y segura contra el coronavirus, Rusia anunció al inicio de esta semana que ha logrado su propia vacuna. Esto daría un enfoque completamente diferente a la pandemia que está azotando al mundo en este 2020 y en la que los números continúan sin ceder, pero las cosas no son tan sencillas como parecen. Tal como se ha dado a conocer desde el primer momento, las vacunas tienen un proceso y reglamentación, evitando así efectos secundarios de gravedad. Entre muchas voces que se han levantado ante el anuncio de Rusia, ahora ha sido el Dr. Fauci, experto epidemiólogo y encargado de la comunicación del coronavirus en Estados Unidos, quien ha compartido que tiene ‘serias dudas’ sobre la efectividad de esta vacuna.

“Espero que los rusos hayan definitivamente probado que la vacuna es segura y efectiva. Seriamente dudo que hayan hecho eso”, dijo el director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases en un panel virtual de National Geographic en el que participó y fue cuestionado sobre el anuncio que el Presidente Vladimir Putin hizo este martes, “Tener una vacuna…y probar que una vacuna es segura y efectiva son dos cosas diferentes”.

El Dr. Fauci que se ha vuelto una autoridad en el tema, a pesar de que la estrategia en Estados Unidos no ha logrado funcionar, fue claro: “Si quisiéramos arriesgarnos y dañar a mucha gente o darles algo que no funciona, podríamos empezar a hacer esto, ¿sabes?, la próxima semana si quisiéramos. Pero no es así como funciona”. Fauci se refería al proceso internacional que consiste en distintas fases en las que las vacunas se van aplicando a grupos ascendentes de personas, analizando sus reacciones y la efectividad que se ve de las dosis aplicadas en el cuerpo.

Justificando la disparidad de tiempo que habrá entre los anuncios de este tipo con respecto a China y Rusia, Fauci dijo: “(Es) porque tenemos una forma de hacer las cosas en este país, en el que nos preocupamos por la seguridad”.

La mitad de los pacientes internados por Covid sufrió secuelas psiquiátricas según un estudio italiano

La opinión de la OMS

Aunque en los últimos meses los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud han tenido sus diferencias, principalmente a través del Presidente Donald Trump, parece que han encontrado en sus dudas contra Rusia un terreno en común. “Acelerar los procesos no debe significar poner en compromiso la seguridad”, ha dicho Tarik Jasarevic, vocero de la organización en una conferencia de prensa en Ginebra. Aunque con apertura, continuó: “Estamos en cercano contacto con las autoridades sanitarias rusas, y se están teniendo discusiones con respeto sobre la posible pre-calificación de la vacuna”. Pues hay que recordar que esta vacuna no se encuentra entre el listado de estudios que se encuentran ya en la fase 3 del proceso.

El Ministro de Salud alemán también ha expresado su preocupación en un medio local, diciendo: “Puede ser peligroso comenzar a vacunar a millones…de personas demasiado pronto, porque puedes básicamente matar si la aceptación de la vacuna sale mal…Basados en todo lo que sabemos…esto no ha sido suficientemente probado. No se trata de ser el primero de alguna manera, sino de tener una vacuna segura”.

Ante la reacción internacional, la postura de Rusia es clara en cuando a la Sputnik-V (nombre de la vacuna). “Parece que nuestros colegas extranjeros están sintiendo específicas ventajas competitivas de la droga rusa y están tratando de expresar sus opiniones que son…absolutamente sin fundamentos”, dijo el Ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko a la agencia Interfax.