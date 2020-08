Rusia registra su vacuna contra el Covid-19

A lo largo de la pandemia por el coronavirus, que hasta el momento ha registrado un poco más de 20,124,437 millones de casos de contagio y al menos 737,285 fallecidos en todos los países, las avanzadas vacunas se han convertido en un rayo de esperanza para el mundo. Panorama que podría cambiar, luego de que, esta mañana, Rusia anunciara que ha registrado una vacuna que podría ser la primera contra el coronavirus, desarrollada por el Instituto Gamaleya, con sede en Moscú. La buena nueva fue transmitida en televisión estatal rusa por el presidente, Vladimir Putin.

Además, el mandatario ruso dijo a través de la conferencia en televisión nacional que, una de sus hijas había recibido la dosis: “Una de mis propias hijas se puso la vacuna. Al principio tenía fiebre pero ahora ella se siente muy bien”. El país más grande del mundo ha logrado ser el primero en aprobar una vacuna contra el coronavirus, misma que ha sido bautizada como ’Sputnik’ (V de victoria), esto en homenaje al lanzamiento de la Unión Soviética en 1957, del primer satélite del mundo.

No obstante, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se pronunció poco después diciendo que aún no hay suficiente información al respecto, es decir, el país ruso realizó su registro ante el Ministerio de Salud de Rusia, sin embargo, no ha hecho públicos los datos sobre sus pruebas y procesos. Recordemos que las vacunas se desarrollan en tres fases, es decir, en la primera, un grupo pequeño recibe la vacuna, en la segunda, este grupo se amplía y se suman personas que tengan características de los sujetos para quienes está diseñada la vacuna, y en la tercera, y última fase, la vacuna se aplica a miles de personas para probar su eficacia y seguridad.

Hasta el momento, Rusia expresó que su vacuna realizará su última fase después de su registro. A través de la página web de la vacuna, se ha explicado que, los ensayos clínicos completaron su fase 1 y 2 el 01 de agosto. “Todos los voluntarios se sienten bien, no se observaron efectos secundarios no previstos ni no deseados. La vacuna indujo una respuesta fuerte de anticuerpos y de respuesta celular inmune. Ni un solo participante de los ensayos clínicos se infectó con Covid-19 después de recibir la vacuna”, añadieron a través de la web.

¿Cómo funciona la vacuna rusa?

Según información compartida a través de la web, la vacuna consiste en dos vectores de un adenovirus, que son los que causan los resfriados comunes. Estos adenovirus son modificados para que no tengan el gen responsable de la reproducción. La vacuna 'Sputnik' consistirá en dos dosis, es decir, se aplicará la primera, y vendrá una segunda a los 21 días de la primera aplicación.