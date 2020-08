Nueva Zelanda regresa a la cuarentena tras 100 días sin coronavirus

Ya lo advertían las autoridades de salud, el haber conseguido cumplir 100 días sin coronavirus no significaba echar campanas al viento, y fieles a esta ideal, en Nueva Zelanda han tomado medidas ante la situación actual. Después de que este fin de semana cumplieran 100 días sin ningún caso nativo de Covid-19, con apenas 21 contagios exportados y ningún hospitalizado, este martes, al detectar 4 casos locales, han puesto manos a la obra y han reactivado su estricta cuarentena para 1.6 millones de neozelandeses. Hay que recordar que mientras algunos países como el nuestro se encuentran en pleno pico de contagios, en una curva que no ha bajado desde marzo pasado, en Nueva Zelanda su rápida acción les ha puesto en una situación privilegiada, pero que se refuerza con este tipo de medidas.

Mientras en países como Estados Unidos y México se van abriendo las puertas con los números a la alza, en Nueva Zelanda al detectar que 4 personas de la misma familia dieron positivo este martes, la Primer Ministro Jacinda Arden tuvo una conferencia de emergencia para anunciar que Auckland sería puesta en cuarentena por las próximas 72 horas. Esto significa que 1 millón 600 mil personas no podrán salir de su hogar a menos de que se trate de una situación esencial. El resto del país entrará en la fase 2, que les requiere distanciamiento social y el uso de mascarillas en público.

Tal como se han manejado desde el inicio de la pandemia con medidas muy efectivas, en este momento se encuentran en la fase de rastreo de contactos de las cuatro personas que fueron diagnosticadas este martes. La gran preocupación de la Primer Ministro es, dónde se contagiaron estas personas, pues no tuvieron contacto con ninguna persona de procedencia internacional. “No hemos sido capaces de determinar todavía la fuente de estos casos, no hay un lazo conocido con algún hotel de cuarentena. Una de las lecciones más importantes que hemos aprendido del extranjero es tratar esto con fuerza…en línea con nuestro acercamiento de precaución, vamos a pedir a la gente de Auckland que tome esta cuarentena fácilmente”, ha dicho la alabada política, “Se te pide quedarte en tu burbuja, a menos de que seas esencial”.

A pesar de las duras consecuencias monetarias que el país ha sufrido por su estricta cuarentena, Jacinda ha sido clara, su prioridad es su gente, y ha logrado con éxito que su país solo haya tenido 22 fallecimientos en una población de casi 6 millones de personas. Desde marzo, Nueva Zelanda cerró sus frontes y tuvo una de las cuarentenas más estrictas con muy pocos casos registrados, además cuenta con un sitio web en el que informa a sus ciudadanos puntualmente de los casos, su condición y proceso, convirtiéndose en un ejemplo para la OMS en el manejo de esta situación.

La advertencia de las autoridades

Aunque el lunes registraron 101 días sin ningún contagio local, el Director General de Salud, el Dr. Ashley Bloomfield advirtió este domingo: “Alcanzar 100 días sin transmisión comunitaria es un logro significativo. Sin embargo, como todos sabemos, no podemos permitirnos ser complacientes. Hemos visto en el extranjero lo rápido que el virus puede resurgir y dispersarse en lugares en los que previamente estaba bajo control, y necesitamos estar preparados para acabar rápidamente con nuevos casos en Nueva Zelanda”. Fieles a estas palabras, esta tarde han tomado las decisiones necesarias para continuar por un camino exitoso.