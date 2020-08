100 días sin coronavirus en Nueva Zelanda

Las cifras del coronavirus en el mundo siguen creciendo, este fin de semana México alcanzó 52,298 fallecimientos y más de 480 mil casos, colocándose en el 6° lugar de contagios y el 3° de muertes. La OMS ya advertía la semana pasada que no se anticipa tener una solución rápida contra este problema, mientras que en Estados Unidos las cosas parecen no mejorar. Si esto pasa de este lado del mundo, en Nueva Zelanda, este fin de semana se han alcanzado los primeros 100 días sin coronavirus, y contando.

Desde que comenzó la pandemia, Nueva Zelanda se convirtió en un ejemplo para el mundo por su estricto manejo de la situación, que a largo plazo ha dado los mejores resultados. Con casi cinco millones de habitantes, tuvo 1,569 casos y únicamente 22 fallecimientos; pero desde hace más de 100 días no reporta ni un solo caso nuevo de Covid-19. ¿Cómo lo ha logrado?

El último caso de transmisión comunitaria se dio el 1 de mayo, cuando se relajaron sus medidas. Los 21 casos activos que se tienen en este momento han sido exportados y todos se encuentran en cuarentena en casa, por lo que no hay un solo paciente de Covid-19 hospitalizado. El éxito se lo atribuye a un cierre temprano, restricciones importantes en las fronteras, mensajes efectivos y un programa sumamente agresivo para rastrear y dar seguimientos a los casos.

La transparencia ha sido clave, disponible para los ojos del mundo, Nueva Zelanda tiene un portal en el que detalladamente se informa de los casos, el aislamiento de las personas cercanas, la recuperación y la hospitalización de sus pacientes. Todo se encuentra perfectamente documentado y no se ocultan datos en ningún momento.

Sorprendentemente, a pesar de esto, no echan campanas al viento. El Director General de Salud, el Dr. Ashley Bloomfield advirtió este domingo: “Alcanzar 100 días sin transmisión comunitaria es un logro significativo. Sin embargo, como todos sabemos, no podemos permitirnos ser complacientes. Hemos visto en el extranjero lo rápido que el virus puede resurgir y dispersarse en lugares en los que previamente estaba bajo control, y necesitamos estar preparados para acabar rápidamente con nuevos casos en Nueva Zelanda”. La Primer Ministro, Jacinda Ardern, quien ha sido muy alabada por su reacción, ha sido igualmente cautelosa, al decir que este logro no acaba con el riesgo.

La OMS aplaude su labor

Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, ha llamado este lunes a Nueva Zelanda ‘un ejemplo mundial’. A la par ha impulsado a otras naciones como Francia y Alemania a seguir promoviendo medidas de prevención antes los brotes de casos que han surgido. “Fuertes y precisas medidas como ésta, en combinación con utilizar cualquier herramienta a nuestra disposición son clave para prevenir cualquier rebrote en la enfermedad y permitir a las sociedades a abrir con seguridad”, dijo sobre la decisión de Macron de hacer obligatorio el uso del cubrebocas en lugares con aglomeraciones.

“Incluso en los países en los que la transmisión es intensa, se puede controlar al aplicar una completa respuesta del gobierno y de la sociedad. Cadenas de transmisión se han roto con una combinación de rápida identificación de casos, comprensión del rastreo de contactos, un adecuado cuidado clínico para los pacientes, distanciamiento social, el uso del cubrebocas, lavado de manos regular y el no toser en otros”, ha explicado. “Ya sea que los países o regiones hayan eliminado exitosamente el virus, suprimido la transmisión aun nivel bajo o que estén todavía en medio de un pico de contagios, ahora es el momento de hacerlo todo, invertir en los básicos de la salud pública, y podemos salvar tanto vidas como ingresos”, ha dicho contundentemente.