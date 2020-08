El polémico vlogger La casa del youtuber Jake Paul registrada por el FBI Aunque las autoridades no han dado más información, se reporta que se decomisó un arsenal de armas en el lugar

La mañana del martes se vio a una unidad armada del FBI llegar a la casa del youtuber Jake Paul. Los reportes internacionales apuntan a que en el operativo se decomisaron varias armas de alto calibre, aunque hasta el momento el organismo estadounidense solo ha podido confirmar que se realizó la investigación más no se ha dado a conocer la naturaleza de la situación. A pesar de esto, en los tabloides británicos se mostraron imágenes de algunos videos de Paul en los que se pueden ver algunas de las armas que habrían sido objeto de la búsqueda. A pesar de esto, el FBI ha mantenido en total hermetismo tanto la investigación como el resultado de la misma, mientras que el youtuber tampoco se ha pronunciado al respecto.

“La Field Office de Los Ángeles del FBI hizo válida una orden de cateo federal hoy en una residencia de Calabasas, alrededor de las 6 de la mañana y apenas hace poco terminó. El affidávit que apoyó esta orden de cateo ha sido bloqueada por el juez y tengo prohibido comentar la naturaleza de la investigación”, ha dicho un vocero del FBI a People.

Una grabación aérea de la ABC7, muestran distintas armas de alto calibre siendo retiradas de la propiedad por oficiales del Los Angeles County Sheriff’s Department. Este mismo organismo apuntó a People que su único involucramiento en el operativo fue al retirar las armas, más no se dio información sobre la naturaleza de lo sucedido. La misma televisora dio a conocer que simultáneamente se realizaba otro cateo de la misma forma en la residencia del influencer Armani Izadi en Las Vegas.

Según información de Los Angeles Time, un equipo SWAT fue requerido para entrar a la propiedad del influencer, algo que es reservado para situaciones en las que armas pueden estar involucradas. Esta misma publicación apunta a que el operativo está ligado a una investigación que se tiene abierta en contra del youtuber por un altercado que tuvo en un centro comercial en Arizona. A pesar de que en junio pasado se anunció que los cargos que se tenían en su contra por este caso serían abandonados y la investigación pasaría a manos del FBI, en sus redes sociales Paul ha negado cualquier involucramiento con lo sucedido.

El polémico personaje

Según TMZ, el abogado del influencer de 24 años apuntó que Paul no se encontraba en la residencia al momento del cateo. La polémica no es ajena a este personaje de las redes sociales. Apenas hace unas semanas se colocó en el ojo del huracán por realizar una fiesta en la que el distanciamiento social no figuró, a pesar de las altas tasas de contagio que se registran en California.

Jake saltó a la fama junto a su hermano Logan en la extinta aplicación de videos Vine. Después de migrar a Youtube, el chico consiguió tener alrededor de 20 millones de seguidores. En Instagram cuenta con más de 13 millones de seguidores, mientras que en Twitter tiene casi 4 millones más.