Con casi 700,000 fallecimientos La OMS advierte que podría no haber una solución sencilla al Covid Aunque todos los países tienen la esperanza puesta en las vacunas, la OMS advierte que de momento no se ve una solución al problema

El mundo se encuentra en vilo en espera de una solución para el coronavirus que parece no ceder. Estados Unidos sigue a la cabeza con el número de contagios y fallecimientos, pero las cosas no son muy diferentes para Brasil, India, Rusia y México, mientras que el resto de los países siguen luchando esta férrea batalla. Si la semana pasada frente al congreso estadounidense, el Dr. Fauci daba una esperanza de que una vacuna pueda llegar a finales del otoño, la OMS ha advertido que de momento no se ve una solución sencilla al problema.

Desde Ginebra, el Dr. Tedros Adhanom dijo en una línea positiva: “Todos los días sabemos de este virus y estamos complacidos de que el mundo haya hecho progreso identificando los tratamientos que pueden ayudar a la gente a recuperarse de las formas más serias de Covid-19. En la última semana hemos visto a varios países que aunque parecían haber pasado lo peor ahora combaten nuevos brotes de casos. Sin embargo, también hemos visto cómo algunos países, regiones o localidades que tenían un alto número de casos, ahora tienen el contagio bajo control”.

El Dr. Tedros continuó: “Un número de vacunas están ahora en la tercera fase de estudios clínicos y todos esperamos tener un número de vacunas efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección de la gente. Sin embargo, no hay una solución sencilla en este momento y puede que nunca la haya. Por ahora, detener los contagios se reduce a los básicos de la salud pública y el control de enfermedades. El probar, aislar y tratar pacientes, así como encontrar y aislar a sus contactos. Háganlo todo. Para los individuos es mantener la distancia física, usar cubrebocas, lavarse las manos regularmente y toser seguramente lejos de los otros. Háganlo todo”.

Una vez más, el Dr. Tedros hizo hincapié en la rapidez con la que han crecido los números. “Cuando el comité se reunió hace tres meses, tres millones de casos de Covid-19 se habían reportado a la OMS, y más de 200,000 fallecimientos. Desde entonces, el número de casos ha crecido más de cinco veces a 17.5 millones y el número de muertos se ha más que triplicado con 680,000. Sabemos por los estudios serológicos que la mayoría de la gente se mantiene susceptible a este virus, incluso en las zonas que han tenido brotes severos”, explicó. Eso sí, dejó claro que nunca es tarde para tomar las medidas necesarias.

El índice de mortalidad

Otra de las cuestiones tratadas por la OMS en las últimas horas es el análisis del índice de mortalidad. La doctora Van Kerkhove del organismo ha explicado desde Ginebra que las cifras siguen siendo analizadas. “Ahora mismo, no sabemos cuánta gente ha estado infectada. Hay retos en los controles para detectar cada uno de los casos y definitivamente hay muchos casos no identificados”, explica. Y es que sin ese número es difícil conocer el índice de mortalidad preciso de la enfermedad.

“Tenemos que hacer todo lo que podamos para prevenir que nosotros y otros individuos se contagien”, dijo. En este momento se habla de un aproximado de 0.6%, lo que según explicó el Dr. Mike Ryan representa 1 persona entre 200 casos de infecciones. Si lo comparamos con la pandemia H1N1 del 2009, en aquel entonces moría 1 persona entre 10,000 o 1 entre 100,000, lo que te habla de la alta mortalidad.