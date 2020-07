Experto en la materia El final de la pandemia no está cerca, los niños no son inmunes y la hidroxicloroquina no es cura, el Dr. Fauci a su Congreso El doctor declaró ante el Congreso de Estados Unidos, a pesar de la renuencia de Donald Trump

Al haber acompañado a distintos presidentes en crisis sanitarias a lo largo de su vida, el Dr. Anthony Fauci cuenta con una amplia experiencia cuando se trata una pandemia como ésta. Desafortunadamente, las cosas no han sido fáciles y hoy por hoy, Estados Unidos se encuentra a la cabeza de la pandemia, con el miércoles teniendo un fallecimiento por minuto a causa del Covid. Mientras Bill Gates ha declarado que la reacción de su país ha sido la peor, el Dr. Fauci, por fin, ha podido declarar frente al Congreso de su país, a pesar de que la administración presidencial le había puesto algunos obstáculos para hablar. En esta ocasión, ha podido hablar libremente de todo y sus respuestas tiran por tierra algunos de los mitos que se han creado alrededor de esta enfermedad.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Después de meses, los científicos logran entender por qué el Covid hace que se pierda el olfato

Con 16 millones de casos, la OMS declara el coronavirus su peor emergencia

Con el cubrebocas -que el mismo se ha encargado de promover, a pesar de la renuencia de su país- bien puesto, el Dr. Fauci se dispuso a responder las preguntas del Congreso. Entre sus declaraciones, el mayor experto en infectología en aquel país explicó que todavía no se ve un final próximo a la crisis sanitaria: “Mientras todavía no es claro qué tan larga va a ser la pandemia, el Covid-19 activo continuará seguramente por algún tiempo”. Explicó que no se anticipa que desaparezca porque es un virus altamente transmisible.

En preguntas rápidas, se decidió acabar con mitos que se están difundiendo. Al ser cuestionado sobre la idea de que los niños ‘son casi inmunes’, sin dudarlo Fauci respondió que los niños pueden infectarse. Entre estas dijo que la hidroxicloroquina no ha mostrado ser efectiva: “La inmensa evidencia acumulada, hecha correctamente, en estudios indican que no tiene una eficacia terapéutica”.

Uno de los temas a discutir fue por qué Europa o Asia han tenido más éxito conteniendo el virus: “Si ven lo que ha pasado en Europa, cuando cerraron, se pusieron en cuarentena o se aislaron -como sea que quieran describirlo-, la realidad es que lo hicieron en alrededor el 95% del país…Cuando vemos de verdad lo que nosotros hicimos, incluso cuando cerramos, incluso cuando creo muchas dificultades, realmente cerramos funcionalmente al 50% del total del país”. Además explico que en Estados Unidos no se siguieron las recomendaciones correctamente al abrir y que los estados tuvieron una respuesta muy dispar.

La OMS vuelve a insistir en que este año no habrá vacuna

La vacuna, posiblemente a finales de otoño o en invierno

Entre las buenas nuevas está que dijo que una vacuna desarrollada de forma rápida es una realidad, asegurando que se espera que esté disponible para las masas a lo largo del 2021 o incluso, a finales de este año. “Sé que para algunas personas parece que es muy rápido y que podríamos estar comprometiendo seguridad e integridad científica, y les puedo decir que ese es en absoluto el caso”. Asegurando que se realizarán los protocolos de seguridad necesarios, el director del Natonal Institute of Allergy and Infectious Diseases fue claro con los ciudadanos: “Cuando la vacuna esté disponible, es importante por su propia salud y la salud del país que se vacunen”. Además de decir que cuando se tenga disponible, se distribuirá en fases y no todo mundo será vacunado a la vez.

Cuando un congresista republicano intentó de acorralarlo en numerosas ocasiones para que condenara las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter por propagar el virus, el experto respondió: “Como dije, cualquier multitud, cualquiera, así sea una protesta, pero cualquier multitud que tengas con la gente junta, sin cubrebocas, es un riesgo y voy a sostener esa declaración, es una declaración de salud pública, no es un juicio a la razón por la que estás en la multitud, es una declaración relacionada con el hecho de que estás en una multitud”.