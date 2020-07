Cada minuto muere una persona por Covid-19 en Estados Unidos

La pandemia sigue en un momento complicado, con países que no han sido capaces de contener los números por el coronavirus. Con 17,288,925 casos a nivel mundial y 672,160 fallecimientos, Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica y México, se encuentran a la cabeza de este trágico conteo. No por nada la OMS declaraba apenas hace unos días ésta, la mayor emergencia que se ha presentado desde la creación del organismo en 1948. Ante esta situación, Estados Unidos -el país más afectado- ha enfrentado un día muy complicado con 1,461 muertes registradas únicamente este miércoles, haciendo que hubiera un fallecimiento cada minuto del día, en una cifra simplemente devastadora, sobre todo al conocer que no ha sido el día más alto. Ese fue el 27 de mayo con 1,484 muertes.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Después de meses, los científicos logran entender por qué el Covid hace que se pierda el olfato

La OMS vuelve a insistir en que este año no habrá vacuna

En este momento, California, Florida y Texas se encuentran a la cabeza de fallecimientos, pero la situación en el resto del país no es muy diferente. La preocupación sobre la situación en estos tres estados, es que debido a su tamaño, juntos representan un cuarto de la población total de aquel país. A nivel nacional se registra que en las últimas tres semanas se han incrementado las muertes, mientras que los casos semanales han bajado poco a poco desde junio. La razón por la que puede haber esta disparidad se encuentra en la naturaleza de la enfermedad, que suele resultar fatal después de varios días luchando contra ella.

A pesar de que pareciera que ahí la crisis se ha superado, en Nueva York se sigue teniendo la cifra mayor de número de fallecimientos en el país. El University of Washington’s Institute for Health Metrics and Evaluation anticipaba desde marzo que, el país tendría más de 81,000 fallecimientos para julio, cifra que está por duplicarse. En un análisis más reciente, proyectan a 224,000 muertes en noviembre, en este momento se tienen 154,187, lo que hablaría de una desaceleración en la cantidad de muertes, eso sí, advierten que eso solamente se lograría de tomarse medidas de distanciamiento.

España podría entrar en una segunda ola antes de lo pensado

El uso del cubrebocas

Expertos en la materia han apuntado a que la situación podría cambiar de hacerse obligatorio el uso de cubrebocas a nivel nacional, pero el mandatario de aquel país se ha negado. A pesar de esto, el Dr. Anthony Fauci, que ha estado a la cabeza de esta pandemia, ayer recomendaba el uso de gloogles para la protección de los ojos.

“Teóricamente debes proteger tus mucosas, así que si tienes googles o una careta para los ojos, debes usarlos”, dijo en el Instagram Live en el que participó con ABC News, “Si en verdad quieres una protección perfecta de tus superficies mucosas, (debes proteger) tus mucosas en tu boca, nariz, pero también los ojos”. Esto lo dijo al apuntar a que es necesario proteger las mucosas, pues cada vez hay más evidencias de que las gotas más pequeñas expulsadas por alguien contagiado pueden afectar. Es por esto que el Dr. Fauci ha defendido a capa y espada el uso del cubrebocas, aunque su país no haya seguido las recomendaciones.