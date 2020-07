Después de meses, los científicos logran entender por qué el Covid hace que se pierda el olfato

Aunque pareciera que la lucha contra el coronavirus ha sido eterna, la realidad es que son pocos los meses en los que esta nueva cepa ha estado en el ojo del huracán. Esto ha hecho que se desconozcan muchas particularidades sobre él, haciendo más difícil combatirlo. Mientras distintos grupos de científicos del mundo se encuentran trabajando a marchas forzadas para encontrar una vacuna, otros doctores intentan encontrar algún medicamento que le pueda contrarrestar. Y algunos más, están investigando los síntomas para poder comprender cómo es que se desarrolla. Es así que se ha podido contestar una de las preguntas que hasta ahora era todo un misterio, ¿por qué los pacientes de Covid-19 pierden el sentido del olfato?

Investigadores de la Harvard Medical School han encontrado que las neuronas sensoriales, las que detectan el olor para enviar la señal al cerebro, no son vulnerables al Covid-19. El problema radica en las células que dan soporte estructural a esas neuronas sensoriales que son infiltradas por el virus. Con éstas afectadas, se entiende por qué se pierde el sentido del olfato.

El descubrimiento resulta relevante porque significa que esta situación es completamente reversible. Antes se pensaba que las neuronas sensoriales tendrían que ser completamente ‘reconstruidas’, algo que puede tomar meses o simplemente no pasar nunca. Pero si el problema no está en ellas, la solución es mucho más sencilla. De momento, su investigación apunta a que 10% de los pacientes recuperados de Covid no han podido recuperar el sentido del olfato, por lo que con esto llega una gran esperanza para ellos.

Los resultados del estudio fueron publicados en Science Advances, firmado por el Dr. Sandeep Robert Datta, profesor en neurobiología. “Pienso que son buenas noticias porque una vez que la infección termina, las neuronas olfativas no parecen necesitar ser reemplazadas o reconstruidas de cero. Pero necesitamos más información y un mejor entendimiento de los mecanismos involucrados para confirmar esta conclusión”, explica.

Sus consecuencias

Pero, por qué es tan importante esto, el doctor lo explica: “Puede tener serias consecuencias psicológicas y podría representar un gran problema de salud pública si una población creciente tiene una permanente pérdida del olfato”. Pero todavía es necesario entender los cambios que las células estructurales sufren al ser infiltradas por el coronavirus. “No entendemos completamente cuáles son estos cambios todavía. Las células de sustento han sido ampliamente ignoradas, y parece que tenemos que poner más atención a ellas. Nuestros descubrimientos indican que el nuevo coronavirus cambia el sentido del olfato en pacientes, no directamente infectando las neuronas sino afectando la función de las células de soporte”, ha dicho.