Con 16 millones de casos, la OMS declara el coronavirus su peor emergencia

Con casi 16 millones y medio de casos alrededor del todo el mundo, el coronavirus parece no ceder, y su crecimiento se está dando de forma desmedida. En solo 4 días, se sumó 1 millón de casos nuevos, con Estados Unidos, Brasil e India teniendo decenas de casos reportados por día. A diferencia de lo que pasó al principio de la emergencia sanitaria, cuando los países más afectados llegaron al pico de contagios para ver una desaceleración, en el caso de Estados Unidos y Brasil esto sigue sin suceder. De hecho, Estados Unidos fue de los primeros países en ver cantidades altas fuera de Europa, y sigue sin ver una mejora; mientras que otros países comienzan a dar pistas de una segunda ola. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que ésta es la peor emergencia que se ha declarado desde la creación del organismo el 7 de abril de 1948.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dicho que los casos se han duplicado en las últimas seis semanas, con la pandemia todavía acelerando. “Ésta es la sexta vez que una emergencia sanitaria ha sido declarada bajo las Regulaciones de Salud Internacionales, pero sencillamente, es la más severa. Casi 16 millones de casos han sido reportados a la OMS, y más de 640,000 fallecimientos. Y la pandemia sigue acelerando. En las pasadas seis semanas, el número total de casos se ha duplicado”, dijo antes de que se diera a conocer la nueva cifra de 16.4 millones de casos.

La única cifra "positiva" es que, los fallecimientos se siguen manteniendo en las mismas cifras de 30,000 o 40,000 por semana a pesar del incremento exponencial en casos. Pero esto no puede ser considerado como una victoria, pues cada uno de esos números representa una vida perdida. Las cifras de fallecimientos en México están por igualarse a las de Reino Unido.

Los países que siguen las normas, los de mejor panorama

El director congratuló a Alemania y Corea del Sur por su manejo de la crisis, pero hizo hincapié en los países que no han seguido las recomendaciones. “El Covid-19 ha cambiado nuestro mundo. Ha traído a la gente, comunidades y naciones juntas, y también las ha dividido. Ha demostrado lo que los humanos son capaces de hacer, tanto positiva como negativamente. Hemos aprendido una enorme cantidad, pero todavía estamos aprendiendo. Pero, aunque nuestro mundo ha cambiado, los pilares fundamentales de la respuesta no: liderazgo político, e informar, involucrar y escuchar a las comunidades”, ha dicho.

“Tampoco lo han hecho las medidas básicas necesarias para suprimir la transmisión y salvar vidas: detectar, aislar, probar y cuidad los casos, y dar seguimiento y poner en cuarentena a sus contactos. Mantener la distancia con otros, lavarse las manos, evitar las aglomeraciones y espacios cerrados, y llevar el cubrebocas cuando se recomiende. En donde se han seguido las medidas, los casos han bajado. Donde no, los casos suben”, dijo claramente haciendo referencia a los países que más contagios presentan en este momento.

En Alemania, Bélgica y España, donde los casos comienzan a volver a subir, las autoridades están actuando de forma inmediata. Eso sí, tal como se hizo la semana pasada en España, en el país germánico el Instituto de Enfermedades Robert Koch ha dejado claro: “Un empeoramiento de la situación debe ser evitado a cualquier costo. Esto solo se logrará si toda la población continúa comprometida”. Mientras que en Bélgica, incluso las iglesias se han convertido en centros de pruebas.

Como si esto no levantara todas las alarmas, tomando sus precauciones, Google ha pedido a sus 200,000 empleados alrededor del mundo que no regresen a las oficinas sino hasta julio del 2021. Algo que sigue fielmente la declaración de Bill Gates, apuntando a que los colegios no volverán a la normalidad sino hasta el otoño del 2021.