Jeff Bezzos y su récord millonario: gana $13,000 millones de dólares en un día

Sin duda alguna, Jeff Bezos es uno de los emprendedores que ha hecho historia, al cambiar la vida de millones de personas con su empresa Amazon. Esta compañía ha revolucionado el mercado de las ventas por internet, vendiéndote prácticamente de todo en un solo click y entregándotelo en tiempo récord hasta la puerta de tu casa. Si bien, Bezos se ha consolidado como uno de los empresarios más poderosos de los últimos tiempos, el récord que recién acaba de romper difícilmente podrá ser igualado, pues ganó más de $13 mil millones de dólares ¡en un solo día!

Y es que para Bezos, la cuarentena no solo no ha afectado sus finanzas, ni la estabilidad de su empresa. Al contrario, el confinamiento ha hecho que Amazon se convierta en la opción perfecta y segura para realizar compras por internet y desde casa, sustituyendo a las tiendas físicas que debido a la pandemia han tenido que cerrar sus puertas. Es así que, en la última semana, las acciones de esta empresa americana han subido en 7.9% de su valor -eso tan solo el pasado lunes 20 de julio-, por lo que en una sola jornada el millonario ha visto crecer su patrimonio en miles de millones de dólares.

Sin duda alguna, Bezos sabe muy bien como hacer historia, pues además de que es propietario de una de las empresas más valiosas del mundo, la ganancia que obtuvo el pasado lunes es considerada como la mayor obtenida por algún millonario en un solo día, desde que se creó Bloomberg Billionaires Index en 2012, lista que mide el comportamiento diario de las fortunas de las personas más ricas del mundo.

Actualmente, Jeff Bezos, de 56 años, es considerado el hombre más rico del mundo. El empresario tiene una fortuna de $113 mil millones de dólares, de acuerdo con Forbes, quien ha posicionado al CEO de Amazon en la cima de la lista de las personas con mayores ingresos del mundo y posicionando a su compañía por en cima del valor de gigantes como Exxon Mobil Corp., Nike Inc. y McDonald’s Corp.

Facebook, su más cercano competidor

Parece ser que los grandes beneficiados de la pandemia han sido los negocios enfocados al internet. Basta con ver la ganancia que ha tenido Facebook en los últimos meses para comprobarlo. Mark Zuckerberg también ha obtenido ganancias millonarias durante el confinamiento y a pesar del boicot de marcas que han decidido dejar de anunciarse en su página. Sin embargo, lo conseguido por el fundador de la red social no se equipara ni tantito con el hito que ha logrado Bezos en la última semanas. Para ponerlo en perspectiva: Zuckerberg ganó con Facebook agregó casi $15 mil millones de dólares a su patrimonio neto en siete meses, mientras que el CEO de Amazon ha superado esa cifra por mucho en tan solo día.