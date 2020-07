España podría entrar en una segunda ola antes de lo pensado

No hace muchas semanas, la OMS reconocía la labor de Italia y España en contra de la pandemia, por lo que no ha sorprendido que ante los primeros focos de alarma, se empiecen a tomar acciones en el país ibérico específicamente. En un mundo en el que las cifras del coronavirus no ceden y de momento, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Rusia y México llevan los sitios de mayor número de contagios, los países que han podido ya reabrir y parecían haber pasado lo peor comienzan a enfrentarse a nuevos retos. Ese es el caso de la Madre Patria que, con los casos duplicándose en dos regiones en específico, comienzan a pensar en que se esté dando una segunda ola.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La OMS vuelve a insistir en que este año no habrá vacuna

Si necesitabas más pruebas, un nuevo estudio demuestra la efectividad del cubrebocas

Sanidad reportó esta semana que las cifras se duplicaron en la última semana, pasando de 5,128 en la semana del 9 de julio a 10,220 en esta. Esto no sucedió solamente de semana a semana, sino también de día a día, reportando 1,357 casos el martes y 2,615 el miércoles. Aunque esto levanta alarmas, se trabaja ya en la situación. “Puede que sea ya una segunda oleada, pero eso es lo de menos. Obviamente estamos ascendiendo en una curva. Si los brotes importantes se controlan de forma rápida, podemos tener una situación más contenida”, ha dicho la Doctora María José Sierra, la número dos en el manejo de esta pandemia en aquel país, durante una rueda de prensa.

“Si no hacemos un esfuerzo, no vamos a controlar la transmisión”, ha dicho María José, directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en España, explicando que las medidas de contención son fundamentales. Además de que reforzó el que el uso de cubrebocas ya es obligatorio en todo el país: “Siempre que no se pueda mantener un metro y medio de distancia, pero eso te ocurre, prácticamente, en la calle y en muchos lugares”.

Una nueva esperanza, la vacuna de Oxford comprueba tener reacción inmunológica

Los casos importados

¿El lugar con más brotes? Las discotecas y centros nocturnos, la experta ha señalado que se han dado 15 brotes con más de 150 casos en estos lugares. Pero si esto suena lógico en pleno verano, también lo hacen los casos importados, que podrían significar el endurecer las medidas, sobre todo con los países de más riesgo. “Es una de las preocupaciones que tenemos. No hay nada descartado, todas las opciones se están valorando”, ha dicho la doctora al explicar que los procesos se están llevando a cabo en el Aeropuerto Internacional de Barajas. Hay que recordar que la Unión Europea tiene una lista de apenas 15 países (fuera del grupo) que tienen acceso a viajar, pero entre los autorizados está Reino Unido, que es uno de los que más contagios tiene -México no tiene permitida la entrada-.

En medios internacionales se habla de la posibilidad de que Francia cierre sus fronteras de empeorar la situación, mientras ya recomienda no viajar a Cataluña a sus ciudadanos, y que Noruega lo agregue a su lista de países de riesgo. Por su parte, Reino Unido ha advertido a sus ciudadanos que no descartan el pedirles cumplir con una cuarentena a su regreso de sus vacaciones en España. Hasta el momento, la Madre Patria se coloca en el tercer lugar de contagios en Europa, detrás de Rusia y Reino Unido.