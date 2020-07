El asistente personal del millonario asesinado en NY, detrás del crimen

Hace unos días, la noticia de la muerte del millonario, Fahim Saleh conmocionó Manhattan, luego de darse a conocer que el empresario de apenas 33 años, había sido encontrado sin vida -y en muy malas condiciones- dentro de su propio departamento. De primer instante, las autoridades desvelaron que junto al cuerpo se había encontrado una sierra eléctrica, la cual seguía enchufada. Sin embargo, fue cuestión de 48 horas para que las autoridades realizaran el arresto de Tyrese Haspil, el asistente personal del empresario, quien ha sido acusado del asesinato.

Un portavoz de la Sociedad de Asistencia Legal compartió con DailyMail.com, que, Haspil, de apenas 21 años, se había declarado inocente ante su detención. Sus abogados, Sam Roberts y Neville Mitchelle, pertenecientes a la organización sin fines de lucro, declararon que estaban apenas en las primeras etapas para descubrir la verdad del caso: “La vida de este caso promete ser larga y compleja. Como abogados del Sr. Haspil, instamos al público a mantener una mente abierta”, declararon. Además, los defensores del acusado, agregaron que ‘había mucho más en esta narrativa’, más allá de los cargos que se le acusan a su cliente.

Fuentes policiales dijeron al Daily News que el cofundador y CEO de Gokada y Pathao, había descubierto que su asistente personal, quien manejaba sus finanzas, le había robado 100 mil dólares (es decir, un poco más de 2,249,425 pesos mexicanos). Sin embargo, el empresario en lugar de denunciarlo a las autoridades, le había dado la oportunidad a Haspil de reponer el dinero en un plan de pagos. Los detectives comenzaron la línea de investigación alrededor del asistente personal, luego de haber encontrado mensajes de texto en los que, Fahim lo acusaba el robo.

Marjorie Sine, tía del acusado, compartió en una entrevista con el New York Daily News, su sorpresa por las impresionantes acusaciones a su sobrino: “Pensé que la policía había cometido un error, porque nunca mostró sus emociones”. La mujer de 52 años, desveló que Haspil había tenido una infancia problemática pero nunca había mostrado una racha violenta. Además, Marjorie describió que la educación de su sobrino había sido un tanto inestable, pues Haspil era apenas un pequeño niño cuando su madre ingresó a una institución mental.

Haspil creció bajo los cuidados de su abuela materna hasta los 12 años, luego de que ella falleciera, el joven fue acogido por la familia de Marjorie hasta los 17, después de que se volviera irrespetuoso con su tía. “No me estaba escuchando así que se fue. Eso es lo que pasó, fuimos a la corte porque no podía soportarlo más”, explicó la mujer, quien además señaló que esa fue la última vez que lo había visto, luego de que Haspil fuera llevado a una casa hogar y su padre muriera un año después.

Las autoridades han desvelado que obtuvieron un video del acusado adquiriendo una sierra eléctrica, una aspiradora y suministros de limpieza, tan solo unas horas antes del supuesto asesinato, artículos que fueron encontrados en el departamento del empresario. Los investigadores creen que el millonario fue asesinado alrededor de las 13:45 horas del día lunes, sin embargo, habría sido hasta el día siguiente que su asesino cortara su cuerpo en pedazos.