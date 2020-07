Conmoción por la muerte de la patinadora de hielo Ekaterina Alexandrovskaya a los 20 años

El mundo del deporte se ha teñido de luto con la muerte de la patinadora rusa Ekaterina Alexandrovskaya. La deportista invernal tenía apenas 20 años y había sido campeona mundial juvenil en 2017. De acuerdo con medios locales, Ekaterina fue encontrada sin vida en calles de Moscú, la mañana del pasado sábado 18 de julio, muy cerca de donde se ubica su apartamento, por lo que las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un suicidio.

La muerte de Ekaterina fue confirmada por la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés) en su sitio web, en donde emitieron un comunicado en el que expresaron su pesar por la sorpresiva partida de la joven promesa del patinaje artístico y enviaron sus condolencias a sus familiares. “La ISU está conmocionada por la noticia del fallecimiento de Ekaterina. Era una patinadora con talento y la comunidad de patinaje artístico la extrañará. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo y lamentamos esta trágica pérdida”, se puede leer en el documento firmado por Jan Dijkema, presidente de la ISU.

De acuerdo con la agencia de noticias rusa Interfax, las autoridades a cargo del caso creen que Ekaterina pudo haber caído desde el balcón de su apartamento, el cual se encontraba en el sexto piso, lo que habría provocado su muerte. Por otro lado, la hipótesis sobre un posible suicidio es una de las primeras líneas de investigación que maneja la policía, aunque las indagatorias siguen en curso. Según fuentes de la investigación citadas por la agencia RIA Nóvost, la deportista olímpica también dejó una nota en la que solo se puede leer la palabra “Amor”, sin que se sepa a quien está dirigida.

Luego de darse a conocer la terrible noticia, el patinador australiano Harley Windsor, pareja de Ekaterina en la pista de hielo y con quien participó en los de Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang de 2018, compartió un desgarrador mensaje en el que lamentó la muerte de su amiga y compañera de deporte, destacando los logros que juntos conquistaron en la pista. “Las palabras no pueden describir cómo me siento en este momento, estoy devastado y profundamente dolido por el triste y repentino fallecimiento de Katia. Lo que logramos como equipo es algo que nunca podré olvidar y que siempre mantendré cerca de mi corazón. Esta noticia es algo para lo que nunca te puedes preparar. Descansa en paz Katia”, compartió en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que aparecen los dos muy sonrientes durante una rueda de prensa.

¿Quién era Ekaterina Alexandrovskaya?

La patinadora comenzó su carrera a los cuatro años, enfocada en el patinaje individual. Sin embargo, en 2012 decidió comenzar en el patinaje de parejas, uniendo su talento al de Harley Windsor en 2016. Juntos se alzaron con la victoria en el Grand Prix Júnior de 2017, además la pareja se alzó además en dos ocasiones con el campeonato: en 2017 y 2019. Apenas el pasado mes de febrero, la pareja puso fin a su colaboración profesional, por problemas de salud de Alexandrovskaya, según explicó Windsor en Instagram en aquel entonces. Se sabe que Ekaterina había sido diagnosticada con epilepsia por lo que había decidido retirarse, lo que la habría sumido en una profunda depresión, según declaraciones de su entrenador citadas por medios locales.