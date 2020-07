Obama, Gates, Musk, el hackeo de cuentas más grande de la historia

El miércoles se dio un histórico hackeo en la plataforma de Twitter. Las cuentas de decenas de personalidades como la del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la de los empresarios Bill Gates, Elon Musk, Kanye West, Kim Kardashian, el rapero Wiz Khalifa y hasta la del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, entre otras cuantas más, fueron hackeadas como parte de una estafa sobre sorteos de bitcoin. Él o los ciberdelincuentes se apoderaron de los perfiles de las celebridades, y a través de varios tweets enviados a sus millones de seguidores, comenzaron a recaudar fondos. Se estima que el robo ascendió a un poco más de 100 mil dólares (es decir, alrededor de 2 millones 240 mil pesos mexicanos), esto tan sólo durante las primeras horas.

Las primeras cuentas en sufrir la estafa han sido la de los empresarios Musk y Gates. Como se ha podido ver en la red social, desde la cuenta de Musk, se publicó una serie de tuits en los que bajo un concepto de ‘ayuda para contrarrestar el COVID-19’, el empresario solicitaba a sus seguidores que le enviaran mil dólares (un poco más de 22,418 pesos mexicanos), y que a cambio, él devolvería el doble a quien hiciera la transacción en menos de 30 minutos. Todo el proceso de recolección se manejó bajo una supuesta dirección de bitcoin.

Poco después, una serie de Tweets muy similares a los de Musk, se publicaron en las cuentas de Bezos y Gates. Sin Embargo, a diferencia de la oferta publicada en la cuenta de Elon, los tuits de Bezos se comprometían a compartir ‘un máximo de $50,000,000’ en regalos de bitcoin. En las primeras declaraciones recogidas por CNN, Gates comentó: “Todos me están pidiendo que devuelva”. El exvicepresidente y actual aspirante presidencial, Joe Biden, y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomber, también se encuentran entre las víctimas. No obstante, el ataque no sólo se centró entre mandatarios, empresarios y celebridades, pues se ha logrado saber que, compañías como Uber y Apple también fueron parte del hackeo.

Ante lo sucedido, el soporte técnico de Twitter se ha manifestado a través de un mensaje, en el cual se puede leer: “Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Actualizaremos dentro de poco tiempo”, comenzaron diciendo, para continuar explicando una acción que implementaron con el objetivo de frenar un poco la extorsión: “Es posible que no pueda tuitear o restablecer su contraseña mientras revisamos y abordamos este incidente. Hemos restringido la capacidad para compartir mensajes en las cuentas verificadas”, informó la red social.

De primer instante, cientos de cuentas verificadas se vieron congeladas en cuanto a su actividad, sin embargo, poco tiempo después pudieron operar de forma habitual. Twitter lanzó un comunicado más tarde en el que advertía que su plataforma podría presentar fallas: “Mientras continuamos trabajando en una solución, la funcionalidad puede ir y venir. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible”. La cantidad de cuentas verificadas que han sido hackeadas, ha convertido este amargo episodio cómo el más histórico de la red social. Sin embargo, recordemos que hace poco más de un año, la cuenta de Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter sufrió un comentado hackeo.