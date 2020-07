Daniella Álvarez, ex Miss Colombia, sobre su situación de salud: 'Entendí que era lo que tenía que ser'

La vida de la ex participante de Miss Colombia, Daniella Álvarez, dio un giro dramático cuando meses atrás tuvo que ser intervenida para que le retiraran una pequeña masa que le detectaron cerca de las costillas. Sin embargo, tras esa operación devinieron más complicaciones, por las cuales tuvieron que amputarle su pie izquierdo. Tras superar esta difícil etapa, luego de varios ingresos al quirófano, la colombiana finalmente recobra las fuerzas, cobijada por el amor de sus seres queridos y motivada por el apoyo de todos sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle buenos deseos desde que compartió las primeras noticias sobre su situación de salud. Ahora, ha hablado sobre cómo se encuentra en este momento, dando muestra del grado de madurez con el que hoy asume todo lo que ha tenido que enfrentar.

En una reciente entrevista, Daniella contó cuál ha sido la fuente de su fortaleza a lo largo de este periodo en el que simple y sencillamente tomó la decisión de no bajar la guardia. “Yo creo que eso también ha sido mucho esa cercanía que tengo con Dios, ese recurso espiritual tan grande que tengo con la Virgen con Dios, que entendí que era mi designio, que entendí que era lo que tenía que ser, que el milagro de la vida no era salvar mi pie, porque toda la familia rezaba por mi pie… pero el milagro, ahora entendemos todos, es que yo puedo estar aquí, que puedo estar respirando, con mis seres amados alrededor…”, dijo durante una charla con el programa televisivo Día a Día, de Canal Caracol, en Colombia.

Y es que aunque no ha sido nada sencillo para ella adaptarse a su nueva realidad, pues entre otras cosas su pierna derecha no tiene sensibilidad, no se ha dado por vencida, tratando de retomar aquellas actividades que tanto disfruta, como el baile. De hecho, recientemente compartió un video con todos sus seguidores, en el que muestra cómo con la ayuda de su hermano, ha podido continuar disfrutando de esta su gran pasión. “Yo tengo en la sangre la música, el swing. Con pierna o sin pierna yo creo que siempre podré hacer lo que me gusta, que es bailar. Ese día, Ricky puso esa canción y le dije ‘hermano, sácame a bailar y vamos a ver cómo nos va’ y nos fue súper bien. Me dijo, ‘hermanita, cuando tengas la prótesis te vas a sentir como si estuvieras completita’. A pesar de que tengo un pie que no tiene sensibilidad, gracias a la ortesis me pude mover así de a poquito y lo logramos…”, agregó.

De muy buenos ánimos, Daniella también habló de lo importante que ha sido su familia a lo largo del proceso, en el que las muestras de cariño infinito han alimentado su amor por la vida. “Mi hermano, debo decir, que ha cumplido para mí un papel muy importante y un apoyo increíble… cada uno tiene un papel diferente, mi papá es el que me da la ternura, mi mamá el cuidado, la protección; mi hermana es la que me dice ‘hermanita tú puedes’; mi novio me da esa tranquilidad emocional. Todos de verdad han sido para mi un consuelo en medio de todo esto…”, señaló en la conversación, en la que además recibió como sorpresa los mensajes de sus seres queridos.

Abrazando una nueva vida

A finales de junio, Daniella compartió con sus seguidores la noticia de que había dejado el hospital, esto tras la amputación de su pie izquierdo. A partir de ese entonces, tomó las riendas de su nueva realidad y expresó con el corazón en la mano, la nueva filosofía con la que a partir de ahora asumía la vida. “¡Nos vamos para la casa. Gracias Dios mío”, dijo en una publicación a través de sus redes sociales, mientras enviaba besos a la cámara y cargando un ramo de flores entre sus brazos. "Quiero contarles que estoy super contenta de estar en mi casa… (quiero) darle las gracias a todos porque me han hecho sentir super, super contenta”, dijo.

