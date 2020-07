México entre los países con más contagios nuevos La OMS señala que la pandemia empeora con los casos duplicándose en solo seis semanas El Dr. Tedros ha indicado que el contagio no está bajo control

Con 12.5 millones de casos alrededor del mundo y más de medio millón de fallecimientos, las cifras del coronavirus no ceden. Estados Unidos sigue a la cabeza de la pandemia, y mientras los países europeos parecen haber cruzado el umbral, en América las cosas no parecen mejorar. Ante este difícil panorama, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el contagio todavía no ha llegado a su pico y que de hecho, en la mayoría del mundo, las cosas han empeorado, con los contagios duplicándose en tan solamente seis semanas. En este momento, los brotes más preocupantes se encuentran en Estados Unidos, Brasil e India, pero son muchos los países que todavía tienen un alto índice de contagios y una alta tasa de mortalidad, y África se vislumbra como un nuevo centro de contagios con un crecimiento del 24% en solo una semana.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las consecuencias neurológicas del coronavirus

López-Gatell: ‘Estamos viendo un incremento después de una pequeña disminución’

Aunque desde un principio, la pandemia se anticipaba dura, se tardó 4 meses en alcanzar el primer millón de casos, que no se vio sino hasta los primeros días de abril. Pero desde entonces, las cosas han ido en un crecimiento desmedido. En solo tres meses, se sumaron otros 11 millones de casos confirmados.

“El virus ha saturado los sistemas de salud en algunas de las naciones más ricas, mientras algunos países que han sumado respuestas exitosas tienen recursos modestos. Sabemos que cuando los países tienen un acercamiento comprensivo basado en las medidas fundamentales de la salud pública, como el localizar, aislar, probar y tratar los casos, y pueden dar seguimiento y cuarentena a sus contactos, el brote puede controlarse”, dijo durante su conferencia el Dr. Tedros.

“Pero en la mayoría del mundo, el virus no está bajo control. Y está empeorando. Más de 11.8 millones de casos de Covid-19 han sido reportados a la OMS. Más de 544,000 vidas se han perdido. Y la pandemia todavía se está acelerando. El número total de casos se ha duplicado en las últimas seis semanas”, dijo con cifras todavía de ayer.

‘No seas un idiota como yo’, la advertencia de un hombre antes de morir de coronavirus

Los países con más nuevos contagios

Desde que el 17 de mayo se rompiera el récord de contagios mundial, la cifra se ha roto en más de 47 ocasiones distintas. Entre los países más grandes del mundo, paradójicamente, China es la única en la que los contagios se pudieron controlar, a pesar de que ahí comenzó la crisis sanitaria. De momento, los ojos están puestos en Estados Unidos, que está a la cabeza de la pandemia, seguido por Brasil, India, Sudáfrica, Rusia y México, como los países que más contagios están presentando por día.