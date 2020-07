¿Ha acompañado Beatriz Gutiérrez Müller a López Obrador a Washington?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra realizando su primera visita oficial a Estados Unidos tras la invitación del Presidente Donald Trump. En medio del ambiente electoral que se vive en aquel país y en una ardua lucha contra el coronavirus, el mandatario mexicano ha realizado esta visita de Estado en la que no solamente se ha reunido por primera vez en persona con Donald Trump, sino que también esta noche, la más alta plana de empresarios estadounidenses y mexicanos se encontrarán en la cena de Estado que se ofrecerá en la Casa Blanca. Ante esta situación ha surgido la pregunta, ¿ha estado acompañado el Presidente de su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller?

Desde el pasado lunes, el Presidente informó en su conferencia de prensa que su esposa no realizaría el viaje de trabajo con él. “No, no me acompaña Beatriz”, fue lo que respondió a la pregunta expresa de si la madre de su hijo menor estaría con él en esta ocasión. Esto dio a pie a que explicara quiénes estarían con él: “La comitiva la integra el Secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), el Coordinador de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, y Daniel Asaf, de la Ayudantía; y allá, la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcenas”.

Pero, el que no haya realizado el viaje no ha implicado que Beatriz no haya compartido un mensaje sobre esta visita que cobra especial importancia, al tratarse del primer socio comercial de México en el marco de la firma del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. A través de su cuenta de Twitter, la escritora retomó un mensaje de Ivanka Trump que hacía referencia a la visita para publicar: “México y Estados Unidos fortaleciendo sus relaciones de cooperación y amistad, hoy como ayer desde nuestra independencia en 1821. Que la reunión entre el señor Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador sea un éxito. Saludos”.

El mensaje al que respondía Beatriz era uno en el que la llamada Primera Hija compartía una fotografía de su visita a México con el Vicepresidente Mike Pence, para la toma de protesta de López Obrador. En aquella ocasión, posaron con la pareja presidencial durante el viaje relámpago que realizaron junto a la esposa del segundo al mando en el gobierno estadounidense. Ivanka escribió: “Reflexionando sobre las grandes memorias, mientras el Presidente de los Estados Unidos recibe al Presidente López Obrador para celebrar el nuevo acuerdo del tratado USMCA. Nuestras naciones unidas por valores comunes, compartiendo el amor por la libertad y una profunda devoción por la fe y la familia. Esta visita profundizará más nuestra fuerte amistad”.

Los presidentes de México en Estados Unidos

Esta visita relámpago, apuntó entre sus citas una primera para del Presidente de México en el monumento a Abraham Lincoln y en el de Benito Juárez en la capital estadounidense. Más tarde, el mandatario se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, para finalizar con la cena de Estado en la que se encontrarán empresarios mexicanos entre los que se rumora estarán Carlos Slim y Carlos Bremer, además de una selecta lista de empresarios estadounidenses.

La primera visita de un mandatario mexicano a Estados Unidos se dio en 1909, con Porfirio Díaz cruzando la frontera para encontrarse con William Howard Taft. Desde entonces, dieciséis presidentes mexicanos han realizado o recibido visitas de Estado de nuestro vecino más cercano, aunque no fue sino hasta 1959 cuando se asistió por primera vez la Casa Blanca.

