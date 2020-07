Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, da positivo a coronavirus

Brasil se encuentra en el segundo lugar de contagios a nivel mundial y esta mañana se ha dado a conocer que su presidente, Jair Bolsonaro, ha dado positivo al coronavirus. A pesar de que a principios de la pandemia se había afirmado que el mandatario había estado infectado, los rumores fueron desmentidos rápidamente, pero meses después las cosas son diferentes. Ha sido el mismo Bolsonaro, que en los últimos meses ha relegado la pandemia a un ‘simple catarro’, quien ha informado a través de la televisión que su cuarta prueba ha dado positiva; pero, sin darle mucha importancia, se quitó el cubrebocas para decir que se siente ‘perfectamente bien’.

“Estoy bien, normal. Hasta quiero dar un paseo por aquí, pero no puedo por las recomendaciones médicas”, dijo el mandatario de 65 años. Según lo que dijo durante un mitin ayer, se había hecho la prueba, además de unas radiografías a sus pulmones, las que salieron ‘limpias’, según su propia descripción. “No me puedo acercar mucho. Vengo del hospital. Me hice una radiografía de pulmón. El pulmón está limpio”, se le escucha decir en una grabación mientras se encontraba con simpatizantes por Foco do Brasil.

Ésta es la cuarta vez en la que se le tiene que realizar la prueba, después de que en marzo pasado se tuviera que ver sometido a los exámenes médicos en tres ocasiones diferentes después de haberse reunido con Donald Trump en Florida, ocasión en la que algunas personas dieron positivo. De hecho, se reportó que varios miembros de la delegación brasileña habían resultado infectados, pero en aquella ocasión, ninguno de los presidentes que han compartido su renuencia contra el Covid-19 dio positivo.

Desde marzo pasado, Bolsonaro advertía a su población lo que él creía que le pasaría si se infectaba. “En mi caso particular, con mi historia como atleta, si me infectara del virus, no necesitaría preocuparme. No sentiría nada o si (estuviera) muy afectado, sería como una pequeña gripe o un pequeño resfriado”, dijo el ex militar. Se dice que se encuentra siendo tratado con hidroxicloroquina, medicamento apoyado por Trump, que todavía se encuentra en pruebas para comprobar su eficacia.

Ante el diagnóstico positivo, la agenda oficial ha sido cancelada este martes, según reportan medios brasileños. Se sabe que el fin de semana celebró con el embajador estadounidense el Día de la Independencia, por lo que él y su equipo tendrán que someterse a la prueba aunque no tengan síntomas.

En el mundo

Bolsonaro es el tercer mandatario internacional en verse contagiado de este virus que está afectando a todo el mundo. El primero fue Boris Johnson, de Gran Bretaña, quien incluso estuvo en terapia intensiva antes de recuperarse. El segundo fue Juan Orlando Hernández de Honduras, quien estuvo hospitalizado el mes pasado, pero ya pudo reincorporarse a su labor.

El mandatario brasileño ha sido ampliamente criticado por su respuesta ante la crisis sanitaria, al desafiar constantemente las reglas de distanciamiento social; además de las declaraciones que ha dado sobre el tema. Tras sus primeras pruebas, se negó a hacer público el resultado hasta que la Corte lo obligó. De momento, Brasil se encuentra en el segundo lugar de contagios con 1,643,539 casos y 66,093 fallecimientos, y ha pasado por tres ministros de salud a lo largo de la crisis sanitaria.