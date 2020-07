Cuánto dura, cómo quitarlo y qué tener en cuenta, lo que debes saber del cubrebocas

En estos tiempos, en los que las reaperturas han indicado un impacto en las cifras, el uso del cubrebocas y los guantes desechables se han convertido en dos indispensables durante la nueva normalidad. Dado a que se está sugiriendo el uso de la mascarilla y que alrededor del mundo en muchos lugares es obligatorio, la demanda en estos productos ha cobrado gran popularidad. En algunos gobiernos ya se ha dado a conocer algunas cuestiones, aquí te enlistamos algunos aspectos interesantes.

Aquí los pasos que, el Ministerio de Sanidad de España ha compartido sobre qué hacer y no hacer con el cubrebocas:

¿Cómo debo usarlo?

Un punto importante para este proceso es lavarse muy bien las manos antes de quitarse o ponerse el cubrebocas. Es importante retirar la mascarilla con las bandas elásticas laterales del cubrebocas, es decir, evitando tocar a toda costa la parte interna y externa. Debes asegurarte de cubrir perfectamente tu nariz, boca y barbilla. Si la mascarilla no es de tu talla correcta, corres el riesgo de que ésta no se ajuste bien y no cumpla con su eficacia.



Si el cubrebocas está roto, mojado, sucio o su tiempo de duración finalizó debes desecharlo dentro de un recipiente sellado o en una bolsa de plástico cerrada. Sin embargo, si tu mascarilla es reutilizable debes lavarla y mantenerla en una bolsa de papel, tela o en un sobre, lo ideal es que se mantenga ventilado pero aislado de cualquier superficie. Es importante guardar el cubrebocas en la misma posición para que este no se contamine.



En caso de no contar con la certeza de que tu cubrebocas sea reutilizable, no lo uses nuevamente, pues no podría garantizar que conserva sus propiedades.



¿Cuál es la duración de una mascarilla?

Actualmente existe ya un gran número de fabricantes de mascarillas, así que es recomendable leer las instrucciones o consultarlo con la marca responsable. Es importante que si notas que tu cubrebocas está húmedo o simplemente se ha deteriorado, este sea sustituido de forma inmediata. Se ha recomendado que por higiene, el uso de la mascarilla no dure más de 4 horas.



¿A un mismo cubrebocas, se le puede dar vuelta para 'reutilizarlo'?

No, no existe recomendación alguna.



¿Es seguro limpiarla en el microondas?

Hasta el momento, no se cuenta con datos que confirmen la efectividad de la higienización a través de este artefacto. Es importante recordar que algunos cubrebocas contienen una tira metálica que en conjunto con el microondas podrían causar un accidente.



¿Los cubrebocas artesanales funcionan igual?

Existe quienes han optado por comprar o adquirir cubrebocas artesanales, sin embargo, podrías no contar con la certeza de los materiales o en su caso el método de confección con el que se elaboró. Es decir, tu mascarilla podría no haber pasado el control de verificación o ensayo.

Al desechar una mascarilla se calcula que esta tardará alrededor de 400 años para desintegrarse, es por esta razón que algunas personas han optado por los cubrebocas reutilizables y en su caso por las opciones artesanales.