El Dr. Fauci advierte de una mutación en el coronavirus

Ha pasado ya medio año y el mundo sigue luchando en contra del coronavirus. La pandemia no ha desacelerado y mientras los primeros países en ser afectados han logrado avanzar en la batalla, otros más están en el momento más fuerte de ella. Eso es lo que pasa con Estados Unidos que es hoy por hoy el país con más contagios y fallecimientos por este mal. Apenas ayer el Dr. Fauci, epidemiólogo encargado de la comunicación de la pandemia en este país, advertía de la posibilidad de alcanzar los 100,000 casos al día si no se tomaban medidas, y ahora, habla de una mutación del coronavirus que sería más transmisible y por lo tanto, aceleraría los contagios.

“Pienso que los datos están mostrando que hay una sola mutación que, de hecho, hace que el virus se pueda replicar mejor y tal vez, tenga alto contenido viral”, dijo Fauci al Journal of the American Medical Association sobre una investigación -no del gobierno- que determinaba que había dos cepas del virus circulando en Estados Unidos. Una, era la original de Wuhan, la D614, y la mutación, G614, ésta última es la que se esparce más rápido y la que se vio en Italia, por ejemplo. Aclarando esta situación, dijo: “No tenemos una conexión sobre si un individuo empeora con esto o no. Solo parece que el virus se replica mejor y podría ser más transmisible, pero esto todavía está en una etapa en la que se trata de confirmar esto. Pero unos muy buenos fisiogenetistas virales están trabajando en eso ahora, y parece que una Mitación en particular podría hacer al virus más transmisible”.

Nuevo récord

Esta declaración del epidemiólogo viene de la mano con el récord impuesto este jueves, al tratarse del día con más casos en 24 horas para Estados Unidos, registrando 53,000 infecciones. El récord anterior había sido solamente de un día antes, con 52,000 casos. A punto de alcanzar los tres millones de infecciones, los fallecimientos en Estados Unidos representan un cuarto de las que se tienen registradas en todo el mundo.

Como se ve reflejado en sus cifras, en Estados Unidos hay muchas ciudades en las que no se está practicando el distanciamiento social y con el 4 de julio en unas horas, las cosas se pueden complicar aún más en los próximos días. A pesar de esto, en Florida, aunque la cantidad de contagios ha subido a 10,000 por día, el número de fallecimientos no ha cambiado. Desgraciadamente, Nueva York y Nueva Jersey, a pesar de haber parecido que habían logrado contener el contagio, no logran bajar el número de nuevos casos.