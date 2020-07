‘No seas un idiota como yo’, la advertencia de un hombre antes de morir de coronavirus

Cuando Thomas Macias fue invitado a una parrillada con sus amigos en Lake Elsinore, a las afueras de Los Ángeles, no vio el problema en asistir. ¿Qué podría pasar? Las consecuencias vendrían días después cuando comenzó a presentar síntomas que el 18 de junio se confirmaría que eran resultado del coronavirus que padecía. Arrepentido por esta situación, Thomas publicó un mensaje en Facebook, lamentando lo que calificó de ‘estupidez’, desgraciadamente, dos días después perdió la vida. Hay que recordar que Estados Unidos es el país con mayor número de contagios. Además de que el Dr. Fauci, epidemiólogo a cargo de la comunicación de la pandemia en aquel país, ha anunciado que si las cosas siguen como están, no le sorprendería llegar a los 100,000 casos por día.

“La regué y salí hace un par de semana y me dio coronavirus. Por mi estupidez puse a mi mamá, a mis hermanas, y la salud de mi familiar en riesgo. Ésta ha sido una experiencia muy dolorosa”, se leía en su muro de Facebook según reporta NBC News, “Esto no es una broma. Si sales, usa cubrebocas y practica el distanciamiento social. No seas un --- idiota como yo. Gracias a todos mis amigos que me han traído comida y a todos los que han estado ahí para mí. Espero, que con la ayuda de Dios, pueda sobrevivir esto”.

Desgraciadamente, solamente un día después de haber compartido este mensaje, perdió la vida. Después de que este mensaje se volviera viral en su país, se dio a conocer que Macias era un chofer de camiones, que tenía diabetes, una de las enfermedades que se ha determinado de mayor riesgo cuando del coronavirus se trata.

Según su cuñado, Gustavo Lopez, Thomas había llevado correctamente el distanciamiento social, pero esto cambió cuando asistió a la parrillada. “Tan pronto como levantaron algunas de las restricciones, se sintió libre y desafortunadamente, fue a esta reunión con sus amigos y luego, éste fue el resultado”, dijo a CNN. De acuerdo con lo que explicó, poco después de este encuentro, uno de sus amigos le informó que había sido diagnosticado con Covid-19. Aparentemente, el hombre sabía del diagnóstico desde el momento de la parrillada, pero no pensó que pudiera contagiar a nadie si no tenía síntomas. “Pienso que el caballero estaba lamentando el no haberle dicho a nadie, y estaba llamando a la gente que estuvo en la fiesta, recomendándole que se hiciera pruebas”, dijo el cuñado que calcula, por lo menos una docena de los asistentes dieron positivo después de esto.

El Dr. Anthony Fauci anunció ayer que por como van las cosas, no sorprendería que lleguen al momento en el que reporten 100,000 casos al día. Con más de 2 millones de casos en el país, Estados Unidos se encuentra a la cabeza de esta crisis sanitaria y las cosas parecen no ir mejorando. “Claramente vamos en la dirección equivocada, ahora mismo no tenemos un control total. Estoy muy preocupado porque las cosas se pueden poner severamente mal”, advirtió el experto durante una conferencia de prensa. En este momento, Florida, Texas, Arizona y California -en donde murió Macias-, son los estados más afectados.