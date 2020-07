'No me sorprendería si llegamos a los 100 mil casos diarios', el Dr. Anthony Fauci sobre la dura situación que enfrenta EUA por el coronavirus

La pandemia por el coronavirus continúa golpeando duramente a Estado Unidos, pues hasta ahora, el país norteamericano sigue siendo mundialmente el más afectado. Durante una conferencia hace ya algunos días, el Dr. Anthony Fauci, experto encabezando la crisis en EUA, apuntaba a que algo no estaba funcionando del todo bien. Hoy, con más de 2,741,841 casos confirmados y un poco más de 130,147 víctimas mortales en aquel país, el Dr. Fauci ha dicho esta semana que de no tomar las medidas de salud adecuadas no dudaría que Estados Unidos pueda llegar a sumar 100 mil contagios diarios.

Fue durante una audiencia con el Comité de Salud y Educación del Senado, cuando el pasado martes, el Dr. Fauci explicó: “Ahora estamos teniendo alrededor de 40mil casos diarios”, comenzó para agregar: “No me sorprendería si llegamos a los 100 mil casos diarios si esto no cambia. Claramente vamos en la dirección equivocada, ahora mismo no tenemos un control total. Estoy muy preocupado porque las cosas se pueden poner severamente mal”, advirtió el experto.

¿Qué pasa con Florida, Arizona, Texas y California?

Además, Fauci aprovechó la audiencia para hacer gran hincapié en la preocupación que siente por los estados como Florida, Arizona, Texas y California. “Estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en este momento, particularmente en los cuatro estados que representan alrededor del 50% de las nuevas infecciones”, comentó el epidemiólogo.

Estados Unidos se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, y aunque todo apunta a que la situación en ese país podría estar a un paso de considerarse ‘un tanto descontrolada’, el gobierno norteamericano planea a toda velocidad cómo serán sus reaperturas.