La exesposa de Dan Brown destapa la ‘doble vida’ del autor: amantes, mentiras y costosos regalos

Su matrimonio duró más de dos décadas, pero según Blythe, exesposa de Dan Brown, todo ese tiempo, el autor llevó una doble vida. Como si se tratara de una de las novelas de misterio que escribe, el escritor del Código Da Vinci se encuentra en la mira por las declaraciones de su exmujer, las cuales él ha negado rotundamente. La exmujer de Brown ha levantado una demanda en su contra, explicando que el estadounidense llevó una doble vida durante su matrimonio en el que tuvo amoríos con por lo menos otras cuatro mujeres. Además, la querella apunta a que el escritor de 68 años habría desviado recursos para poder sostener estos romances con exóticos regalos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Jennifer, la hija de Bill Gates, habla por primera vez de la situación de ‘enorme privilegio’ en la que nació

Por qué las grandes marcas están boicoteando a Mark Zuckerberg

“Dan ha llevado una proverbial vida de mentiras por lo menos por los últimos seis años, pareciendo la epítome del novelista conocido mundialmente llevando una vida simple en su casa en New Hampshire, cuando la realidad es que él es algo muy diferente”, se lee en la demanda de la mujer que se divorció de Brown en el 2019, “Por años, Dan ha removido secretamente fondos sustanciales de los bienes maritales ganados por Blythe y él, para llevar sórdidos romances, extramaritales -uno de ellos (con alguien) de la mitad de su edad- y para llevar una vida clandestina”.

Según Blythe, de 56 años, Brown gastó 345 mil dólares (7.7 millones de pesos mexicanos) para comprarle a una mujer, experta en caballos frisón, uno de estos ejemplares. Por supuesto acompañado de un transporte para caballos, un nuevo auto y hasta las renovaciones de su casa en Holanda. La mujer en cuestión es una entrenadora de caballos, que Blythe contrató en el 2013 para hacerse cargo de su equino. Según ella, el romance comenzó un año después.

VER GALERÍA

Por supuesto el dinero es parte importante del conflicto, pues Blythe asegura que el autor escondió los ingresos de proyectos futuros que representaban millones para ella. Pero, la creación intelectual es también un problema, pues asegura que ella surgió con la premisa del Código Da Vinci, la obra que lo llevaría a la fama y crearía la mayor parte de su fortuna. Blythe es pintora, historiadora de arte y colaboradora de los libros de Brown, lo que explica sus acusaciones.

“Trabajamos tan duramente juntos, luchando para construir algo significativo. Con gran éxito viene nuestra promesa de que no dejaríamos que nos cambiara o a nuestra vida juntos. No reconozco al hombre que Dan se ha convertido. Es momento de revelar su engaño y traición. Después de mucho dolor, es momento de la verdad. Es momento de corregir estos errores”, dijo Blythe a través de un comunicado. A People, Blythe le ha dicho que la única intención que tiene con esta demanda es defenderse a sí misma y demostrar su valor propio.

Novak Djokovic da positivo a coronavirus tras su polémica participación en un torneo

La respuesta de Dan

Ante esta situación el autor ha respondido a través de un comunicado publicado por People: “Por razones que solo ella y, posiblemente su abogado, saben, Blythe Brown ha creado a través de su demanda un recuento ficticio y vengativo de los aspectos de nuestro matrimonio, diseñado para dañarme y avergonzarme…La alegación de que yo fallé en reconocerle justamente sus contribuciones literarias, es incorrecta”. En otra parte del comunicado se lee: “No tengo intención de disputar a mi exesposa en público ni me dará placer ir a la corte para hacerlo”.

El autor también ha hecho referencia a los asuntos económicos de su divorcio. “Como parte de nuestro acuerdo de separación, todos nuestros bienes hasta esa fecha fueron registrados por escrito. Ese documento fue parte del acuerdo firmado cuando nos divorciamos en el 2019. Juré sobre la veracidad de lo contenido en esa lista y me mantengo sobre esta declaración financiera hasta hoy. Fuimos muy afortunados de que fuimos equitativamente bendecidos con ganancias muy sustanciales para poder seguir adelante. Estor sorprendido de que ahora, años después, Blythe esté buscando aún más y haciendo declaraciones falsas en sus intentos. También me entristece que no haya suficiente buena voluntad tras 21 años de matrimonio para templar sus desafortunadas acciones”, se lee.

VER GALERÍA