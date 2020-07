Gracias a Salma se sabe que un mexicano está trabajando en la creación de la vacuna contra el coronavirus

En los últimos meses, un gran número de investigadores ha unido fuerzas para encontrar una vacuna que frene al nuevo coronavirus. Aunque por el momento no existe la primera efectiva, sí existe una decena de vacunas que se encuentran en diferentes etapas de pruebas. Esta mañana, la actriz de Hollywood, nombrada recientemente en la lista de mujeres más ricas de Gran Bretaña, Salma Hayek, tomó a todos por sorpresa al presumir en su Instagram a su ‘paisano’, Pavel Marichal Gallardo, un ingeniero biotecnológico que colabora en la creación de una vacuna contra el COVID-19.

Pero, ¿quién es Pavel Marichal Gallardo?

Siempre orgullosa de su natal Coatzacoalcos, la actriz mexicana no dudó en compartir la buena nueva sobre Pavel Marichal, quien forma parte del equipo de investigación de la empresa alemana ContiVir. Hasta el momento se ha logrado saber que, Pavel es un biotecnólogo egresado del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, que además, cuenta con una maestría especializada en Hochschule Offenburg en Alemania. No obstante, Pavel es el uno de los fundadores de ContiVir Project, la compañía que desarrolla una vacuna contra el coronavirus. Marichal además obtuvo un doctorado en el grado Summa Cum Laude en Ingeniería de Bioprocesos en el Instituto Max-Planck for Dynamics of Complex Technical Systems, ubicado en la ciudad germana de Magdeburgo en Alemania.

Emocionada, Salma compartió en su feed un collage con una fotografía de su ‘paisano’ junto a una de ella. La publicación que hasta el momento ha sumado más de 41,638 likes, fue acompañada del siguiente texto: “Estoy muy orgullosa de decir que Pavel Marichal Gallardo es de mi ciudad natal, Coatzacoalcos en México, y es parte del equipo de investigación de la compañía alemana ContiVir, que intenta desarrollar una vacuna contra el COVID-19”, comentó orgullosa la actriz, para luego cerrar con la frase: “Que viva Coatzacoalcos”.

El biotecnólogo veracruzano, colabora con su empresa ContiVir en un proyecto financiado por autoridades europeas. El experto se especializó en terapia génica modificando el virus asociado, así como el virus causante de la viruela ya erradicado, algo que ContiVir busca probar para combatir el COVID-19. “El gen puede introducirse en el cuerpo de varias maneras, pero la más común es a través de un virus que ha sido modificado para ser inofensivo y para contener el material genético terapéutico. Estos son llamados vectores virales”, explicó Pavel Marichal durante una entrevista con el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey.