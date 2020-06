Por qué las grandes marcas están boicoteando a Mark Zuckerberg

Facebook se encuentra en un momento difícil con Mark Zuckerberg contra las cuerdas, pero, ¿qué es lo que está pasando? La campaña Stop Hate for Profit (alto al odio por ganancias) ha reunido a las grandes marcas del mundo para retirar sus campañas de Facebook en el mes de julio, si el gigante de las redes sociales no detiene los discursos de odio de sus publicaciones. Más de 160 empresas han confirmado su participación y otros grandes monstruos como Starbucks, aunque no han firmado, ya anunciaron que detendrán sus anuncios en esta plataforma. Se calcula que hasta el momento, ya se presentan pérdidas de 56 mil millones de dólares en la bolsa por este boicot.

Unilever, Coca Cola, Dove y Ben & Jerry, son solo algunas de las 160 empresas que se han comprometido a tomar esta medida determinante. El gigante del refresco anunció que hará una pausa en sus anuncios en todas las redes sociales, por lo menos por 30 días, apuntando que: “No hay lugar para el racismo en el mundo y no hay lugar para el racismo en las redes sociales…Tomaremos este tiempo para reconsiderar nuestras políticas de publicación para determinar si se necesitan revisiones. También esperamos mayor responsabilidad y transparencia de nuestros socios en social media”. La medida de Unilever será más fuerte aún, pues ha decidido suspender su inversión por el resto del año.

Ante esta situación, Zuckerberg ha prometido ya tomar medidas para contener este tipo de contenido, además de poner una advertencia en ciertos videos que dice, se quedarán publicados porque tienen peso noticioso. Desde el viernes, publicaciones de algunos de los grupos extremistas más drásticos en Estados Unidos han comenzado a tener una leyenda que advierte al usuario de la naturaleza de su contenido. Las primeras advertencias que se han puesto han sido sobre contenido violento o gráfico, anunciando al usuario que él puede decidir si verlo o no.

Hay que recordar que Twitter tomó ya medidas al respecto, sin hacer ninguna diferencia entre sus usuarios, incluso señalando una publicación de Donald Trump por tratarse de una información incorrecta. Además, esta plataforma ha decidido eliminar cualquier tipo de campaña publicitaria política, aún cuando esto pueda significar pérdidas monetarias.

Época de campañas

No es una coincidencia que se tomen estas medidas en este momento de campaña, si se toma en cuenta que se considera que Facebook fue una gran herramienta para el triunfo de Donald Trump en su primera búsqueda de la presidencia. Aunque Mark no hizo referencia al mandatario en su mensaje, se tiene claro que esta iniciativa busca regular los anuncios de la campaña del presidente, así como sus polémicas publicaciones.

Cuando se dio a conocer la decisión de Twitter, Zuckerberg no tardó en criticar la medida, al considerar que las redes sociales no deben ser ‘árbitros de la verdad’; pero parece que la presión hizo que cediera ante la petición de sus anunciantes. “También estamos expandiendo nuestras políticas para proteger mejor a migrantes, refugiados y buscadores de asilo, de anuncios que sugieran que esos grupos son interiores o que expresen desprecio, rechazo o disgusto dirigido a ellos”, explicó Zuckerberg dejando claro que tampoco se va a tolerar el racismo.

A pesar de que en este mensaje Zuckerberg no hizo referencia al boicot, las redes sociales se vieron inundadas de inconformidad por el mensaje del creador de Facebook. Tras el anuncio, nuevas empresas se han sumado a la medida que en definitiva implicará pérdidas.