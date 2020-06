‘Algo no está funcionado’, Anthony Fauci sobre la estrategia de Estados Unidos contra el coronavirus

Con 2,528,098 casos y 127,103 fallecimientos, la situación del coronavirus en Estados Unidos no es sencilla. Sobre todo en medio del ambiente electoral que se vive en el país, y con las muchas manifestaciones que se han dado en las últimas semanas en una férrea lucha contra el racismo. Es por esto que no ha sorprendido que el Dr. Anthony Fauci, experto encabezando la crisis en aquel país, haya apuntado que algo no está funcionando bien. Como se esperaba, estas palabras causaron olas, tanto, que esta mañana la conferencia sobre el status nacional estuvo también llevada por el Vicepresidente Mike Pence, en lo que únicamente se puede calificar como una reunión bastante acalorada, en la que incluso al final de la sesión de preguntas, hubo quien se atrevió a seguir gritando sus dudas ante las cosas que quedaron en el aire.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Brasil se convierte en el primer país latinoamericano con 50,000 muertes por coronavirus

Un brote hace que Alemania vuelva a poner en cuarentena a 640,000 personas

La situación actual no es sencilla, Texas y Florida han tenido que anunciar que volverán a cerrar los bares y restaurantes ante un repunte, mientras que Arizona, le pide a sus habitantes que se queden en su casa. Mientras esto pasa en la práctica, durante la conferencia, Pence dejó claro que los 50 estados están abiertos y que la gente está volviendo al trabajo, aunque como ya se dejó claro al principio de esta crisis, esa decisión depende total y completamente de los gobernadores de cada estado. El incremento en números es tal que, Donald Trump canceló el comentado fin de semana de golf que tenía planeado. Y es que en New Jersey cualquier persona que entre, tiene que estar 14 días en cuarentena -aunque en su momento la Casa Blanca había apuntado a que él no lo haría por no ser un civil-.

A pesar de esto y de que las cifras muestran que los números siguen subiendo a pesar de haber perdido ya más de 120,000 muertes, Pence quiso hablar de un destacable progreso en los 50 estados. “Hemos bajado el contagio. Hemos aplanado la curva. Hemos salvado vidas”, dijo en un ambiente agitado dentro de la sala de prensa en su primera conferencia en dos meses. Este mensaje provocó sorpresa en medios estadounidenses después de que ayer fuera el día con más contagios en su país desde que comenzó la pandemia.

‘Los viajes como los conocemos se han acabado y nunca volverán a ser iguales’, el CEO de Airbnb

Las diferencias

Una vez más, la situación se ha enfrentado a lo dicho por el gobierno federal. Mientras que Anthony Fauci cree que una de las fallas está en el sistema de pruebas, se recuerda que hace apenas unos días Trump dijo que no bromeaba al decir que pretendía reducir el número de éstas. Por su parte, desde el comienzo de la crisis la OMS ha sido clara al recomendar a hacer tantas pruebas como sean necesarias. “Algo no está funcionando. Puedes hacer todos los diagramas que quieras, pero algo no está funcionando”, dijo el experto en epidemiología al Washington Post. En un mensaje claro, el Dr. Fauci llevó un cubrebocas al igual que la Doctora Deborah Birx, a diferencia de Pence.

Una de las pocas cosas en las que ambas fracciones parecen coincidir es en la cantidad de casos que se están dando en jóvenes saludables. Incluso, un renuente Pence, pidió que los jóvenes se cuiden. El Dr. Fauci explicó: “Si te infectas estás siendo parte inconsciente o inocentemente de propagar la dinámica del proceso de la pandemia. Cuando te infectas, vas a infectar a alguien más que claramente contagiará a alguien más. Tienen que ser socialmente responsables. Porque si quieren acabar con este brote, en verdad acabarlo…tenemos que darnos cuenta de que somos parte del proceso”.

Los ánimos de la conferencia subieron de tono cuando una de las periodistas preguntó a Pence que por qué se estaba pidiendo a la gente que se hiciera lo que recomendaban y no lo que ellos estaban haciendo, después de que la semana pasada la campaña de Trump había tenido un acto electoral con cientos de jóvenes sin usar mascarillas. Visiblemente molesto, el Vicepresidente dijo que los estadounidenses son libres de hacer lo que quieran, y que incluso durante una pandemia, sus derechos de la Constitución prevalecen.