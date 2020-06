Ante los contagios en California, Disneyland ha tenido que retrasar su plan de apertura

Hace unas semanas se anunciaba con mucha alegría el plan de reapertura para los parques Disney en Estados Unidos. Después de haber abierto Disneyland Shanghái, se tenían las herramientas y el conocimiento para llevar una apertura paulatina y segura en medio de la apertura. Pero, desgraciadamente, los planes han tenido que cambiar, pues ante los contagios de coronavirus en California es imposible cumplir con las fechas que se tenían estipuladas.

“El estado de California ahora ha señaladp que no dará las indicaciones de reapertura para parques temáticos sino hasta después del 4 de julio. Dado el tiempo que requerimos para regresar a trabajar a miles de cast members y recomenzar nuestras operaciones, no tenemos otra opción sino retrasar la apertura de nuestros parques temáticos y nuestros hoteles resort hasta que no recibamos la aprobación de los oficiales gubernamentales”, se lee en el comunicado que la empresa emitió a través de las redes sociales.

A pesar de esto, la fecha que se tenía pensada para reabrir Downtown Disney District se podrá mantener para el 9 de julio. Esto será posible porque tiendas y restaurantes de la zona sí tienen permitido operar con las respectivas medidas de seguridad que se han impuesto en las últimas semanas. Es importante recordar que en Estados Unidos se seguirá el modelo que se probó en Shanghái, abriendo primer tiendas y restaurantes que se encuentran fuera del parque, después los parques de diversiones y en una última etapa los hoteles de la empresa.

La compañía también anunció que han logrado acuerdos con la mayoría de los sindicatos de sus trabajadores para que puedan regresar a trabajar sin ningún inconveniente. Además de que, como se ha visto en Shanghái, este regreso está medido a profundidad para no exponer la salud de nadie. Entre las medidas está la cancelación de los clásicos desfiles y de otras actividades que podrían provocar aglomeraciones de personas.

Pero no todo son malas noticias para el ‘lugar más feliz de la Tierra’, pues esta mañana se ha dado a conocer que el conocido juego Splash Mountain será ‘reimaginado’ en ambos parques de Estados Unidos con la temática de The Princess and the Frog. Con este anuncio, la empresa ha dado gusto a miles de personas que firmaron una petición en Change.org para cambiar el juego que desde su creación está basado en el cuento Song of the South, del que en estos momentos de cambios, se tienen algunas reservas.