‘Los viajes como los conocemos se han acabado y nunca volverán a ser iguales’, el CEO de Airbnb

Este ha sido un año muy diferente y los expertos creen que generará cambios que se quedarán con nosotros para el futuro. Mientras los países que han logrado reabrir sus puertas en la pandemia, han tenido que tomar medidas de precaución para no sufrir un rebrote, hay industrias que saben que tendrán que hacer importantes cambios para poder sobrevivir. Sin duda, la que más se verá afectada es el turismo, pues mucho se ha dicho de la estrecha relación que hay entre los vuelos y los viajes de las personas para la propagación del coronavirus. Con esto en mente, Brian Chesky, co-fundador y CEO de Airbnb, ha dado su opinión y deja claro que nada volverá a ser igual.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Un brote hace que Alemania vuelva a poner en cuarentena a 640,000 personas

Brasil se convierte en el primer país latinoamericano con 50,000 muertes por coronavirus

“Tardamos 12 años en construir el negocio de Airbnb y perdimos casi todo en cuestión de cuatro o seis semanas”, dijo Chesky, quien fundó la compañía en el 2008, en una entrevista con Deirdre Bosa para la CNBC. A pesar de estas dificultades que enfrentaron, poco a poco las cosas se han ido mejorando: “Airbnb recibe (más personas) ahora que antes de que empezara la crisis del COVID-19, y tiene el mismo volumen de reservaciones en Estados Unidos que en mayo y principios de junio del año pasado, sin ninguna mercadotecnia”, explicó.

Lo que es claro, es que tomará más de lo planeado reponerse y cuando se haga, las cosas no serán como antes. “La gente no se quiere subir a un avión…no quieren ir a las ciudades, no quieren atravesar fronteras. Lo que están dispuestos a hacer es subirse a su coche, manejar algunos cientos de millas a una pequeña comunidad en la que se puedan quedar en una casa...La gente está ansiosa por una conexión. Quieren conectarse con otros, con sus comunidades, quieren salir”, dijo sobre los cambios que han anticipado. Brian fue claro al explicar que tuvieron que hacer recortes y cambiar muchos de los planes que tenían: "Los viajes como los conocíamos se han acabado y nunca volverán a ser iguales". Aunque esto podría parecer negativo, habló de las nuevas áreas de oportunidad con la gente pudiendo trabajar desde casa, "cualquier casa", como él dijo, abriendo nuevas puertas.

La OMS advierte de una peligrosa nueva fase con 150,000 contagios en un solo día

Las medidas que se anticipan

Estas declaraciones llegan solamente un día después de que se hablara de la posibilidad de que la unión europea prohíba la entrada en verano de viajeros provenientes de Estados Unidos, uniéndose a los de Brasil y Rusia, como personas de riesgo, por las altas cifras de contagios en sus territorios. Aunque esto podría parecer extremo, hay que recordar que después de 24 días en los que Nueva Zelanda no presentó un solo caso, las cosas cambiaron con la llegada de dos personas de Gran Bretaña que tenían la intención de visitar a un familiar que estaba muy grave.

Desde el comienzo de la pandemia, se ha hablado de los cambios que se tendrán que hacer en la industria de la aeronáutica, que de momento se encuentra casi completamente detenida. Y otros lugares, como Las Vegas y los parques de diversiones Disney, han tenido que crear protocolos específicos, adaptándose a las nuevas necesidades de precaución para sus visitantes.